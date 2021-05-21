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21 мая 2021, 16:25

В Екатеринбурге эвакуируют бизнес-центр «Президент»

эвакуация

По легенде занятия возгорание произойдёт в одном из офисов на 19 этаже здания. Фото: Владимир Мартьянов.

В эти минуты в Екатеринбурге эвакуируют бизнес-центр «Президент». Однако волноваться не стоит – это всего лишь профилактическое мероприятие.

Его проводят сотрудники МЧС и представители объекта. Специалисты проверяют работоспособность автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, знание персоналом службы безопасности и арендаторами центра действий при возникновении ЧП.

«По легенде занятия возгорание произойдёт в одном из офисов на 19 этаже здания. После эвакуации специалисты МЧС проведут мастер-класс по правилам пользования огнетушителем», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

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Областная газета Свердловской области

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