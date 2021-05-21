В Екатеринбурге почтили память академика Сахарова в день его 100-летия

Цветы возложили к памятной доске на стене Дворца молодёжи, где он провёл последнее в своей жизни публичное выступлении . Фото: Владимир Мартьянов

Сегодня отмечается 100 лет со дня рождения академика, лауреата Нобелевской премии Андрея Сахарова. В Екатеринбурге возложили цветы к памятной доске.

Она установлена на стене Дворца молодёжи (пр. Ленина, 1). Именно здесь состоялось последнее публичное выступление учёного. В сентябре 1989 года он выступил на заседании межрегионального съезда депутатской группы.

Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, сегодня к мемориалу возложили цветы Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, представители Екатеринбургского общества «Мемориал», правозащитных организаций области и жители уральской столицы

Андрей Сахаров - родился 21 мая 1921 года в Москве. Является одним из создателей первой в мире водородной бомбы (РДС-6с) и самой мощной водородной бомбы в истории ("Царь-бомба"). Герой Социалистического Труда. Выступал с протестами против ядерных испытаний и военных действий, был одним из организаторов и лидеров правозащитного движения в СССР, за что был лишён звания Героя Соцтруда. Удостоен Нобелевской премии мира за деятельность в области защиты прав человека.

Добавим, сегодня покажут два документальных фильма, посвящённых жизни учёного. В эфире "Первого канала" состоится премьера киноленты, которую сняла лауреат премии ТЭФИ Елена Якович. В нём дети и родные Сахарова поделятся своими воспоминаниями о нём. На платформе онлайн-кинотеатра KION покажут ленту "Сахаров. Две жизни", который рассказывает о нём с одной стороны, как о человеке, который создал самое разрушительное оружие, а с другой стороны, как о том, который делал всё возможное, чтобы не допустить применения этого оружия.

Напомним, в Екатеринбурге есть проспект, названный в честь академика Сахарова. Он располагается в Академическом.