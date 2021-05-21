Ещё один свердловчанин вышел в финал конкурса «Мастера гостеприимства»

Андрей Никонов стал шестым финалистом от Среднего Урала. Фото: Департамент информполитики Свердловской области

Представитель Свердловской области Андрей Никонов вышел в финал всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства». Он стал шестым финалистом от Среднего Урала.

Андрею Никонову принадлежит авторство проекта реконструкции Алапаевской узкоколейной дороги, которая была построена 125 лет назад. Как сообщили в пресс-службе департамента информполитики Свердловской области, полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства» проходил в Москве в онлайн-формате. Свои проекты презентовали 118 конкурсантов из 48 регионов.

По словам Андрея Никонова, Алапаевская узкоколейка – уникальный памятник истории промышленного развития Урала, который сохранился до наших дней. «Мы ставим перед собой задачу за 5 лет вновь открыть не менее 10 остановочных пунктов из числа закрытых, а также увеличить численность населения посёлков вдоль железной дороги», – рассказал автор проекта.

Как отметил заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков, все предварительные этапы конкурса завершены. Финал состоится 8-9 июня в Нижнем Новгороде.

Как писала «Областная газета», право представлять Свердловскую область в финале конкурса «Мастера гостеприимства» также получили:

Андрей Швачко из посёлка Висим с проектом «Уютный домик»;

из посёлка Висим с проектом «Уютный домик»; Сергей Сергеев из Екатеринбурга с проектом включения туристского компонента в обучение волонтеров, которые приедут работать на Универсиаду в Екатеринбург;

из Екатеринбурга с проектом включения туристского компонента в обучение волонтеров, которые приедут работать на Универсиаду в Екатеринбург; Александр Савичев с проектом создания уникальной экскурсии по старому чугунолитейному железоделательному заводу Турчаниновых-Соломирских в Сысерти;

с проектом создания уникальной экскурсии по старому чугунолитейному железоделательному заводу Турчаниновых-Соломирских в Сысерти; Алла Ковтунова с проектом формирования и развития туристского комплекса «Будь как дома», который предполагает разработку готового решения для увеличения турпотока в ГО Богданович;

с проектом формирования и развития туристского комплекса «Будь как дома», который предполагает разработку готового решения для увеличения турпотока в ГО Богданович; Наталья Ларионова с проектом «Деревня народов и мастеров Урала в Парке сказов», который объединяет объекты культурного показа – крестьянские подворья, чумы и юрты, крепости, детские площадки и беседки, мастерские традиционных ремесел и рестораны, общественные пространства и сувенирные магазины.

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