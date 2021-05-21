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Общество
21 мая 2021, 18:44

Жителям Берёзовского предложили сдать опасные отходы

отработанные батарейки

Можно будет сдать отработанные батарейки и лампочки. Фото: Георгиева Нина.

Жители Берёзовского бесплатно смогут сдать опасные отходы. Акция «Экомобиль» пройдёт в ближайшие выходные, 22 и 23 мая.

Как рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета, от горожан примут отработанные лампочки, батарейки и градусники. В субботу маршрут «Экомобиля» будет выглядеть следующим образом:

  • 09:00 - 10:00 - Берёзовский тракт, 14 (стоянка возле храма);
  • 10:30 - 11:30 - Сарапулка, Ленина, 60/а (около администрации);
  • 12:00 - 13:00 - Шиловка, Новая, 15/а, (стоянка около магазина «Флагман»);
  • 13:20 - 14:20 - Ленина, 46;
  • 14:30 - 15:30 - Мира,44 (около магазина «на Мира»).

А в воскресенье:

  • 09:00 - 10:00 - Лосиный, Комсомольская, 2 (около администрации);
  • 10:40 - 11:40 - Ключевск, Строителей,1 (около администрации);
  • 12:10 - 13:10 - Монетный, Свободы, 1/б (около администрации);
  • 13:40 - 14:40 - Кедровка, Школьная (около администрации);
  • 15:10 - 16:10 - Старопышминск, Кирова, 5 (около администрации).

Добавим, ранее был опубликован график приёма опасных отходов в Екатеринбурге. До конца мая опасные отходы будут принимать по следующим адресам:

  • Кировский район (Первомайская, 75) – 28 мая с 08:00 до 12:00;
  • Железнодорожный район (Мельковская, 7) – 24 мая с 08:00 до 12:00;
  • Ленинский район – 27 мая с 08:00 до 12:00 (Предельная, 17);
  • Октябрьский район (Луначарского, 217) – 26 мая с 08:00 до 12:00.
  • Верх-Исетский район (Московская, 27) – 25 мая с 08:00 до 12:00.

В столице Урала также есть стационарный пункт приёма опасных отходов. Он работает на ул. Энгельса, 16 с понедельника по четверг с 8:30 до 17:00, в пятницу с 8:30 до 15:00. В субботу и воскресенье выходной.

Областная газета Свердловской области

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