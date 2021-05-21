Жителям Берёзовского предложили сдать опасные отходы

Можно будет сдать отработанные батарейки и лампочки. Фото: Георгиева Нина.

Жители Берёзовского бесплатно смогут сдать опасные отходы. Акция «Экомобиль» пройдёт в ближайшие выходные, 22 и 23 мая.

Как рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета, от горожан примут отработанные лампочки, батарейки и градусники. В субботу маршрут «Экомобиля» будет выглядеть следующим образом:

09:00 - 10:00 - Берёзовский тракт, 14 (стоянка возле храма);

10:30 - 11:30 - Сарапулка, Ленина, 60/а (около администрации);

12:00 - 13:00 - Шиловка, Новая, 15/а, (стоянка около магазина «Флагман»);

13:20 - 14:20 - Ленина, 46;

14:30 - 15:30 - Мира,44 (около магазина «на Мира»).

А в воскресенье:

09:00 - 10:00 - Лосиный, Комсомольская, 2 (около администрации);

10:40 - 11:40 - Ключевск, Строителей,1 (около администрации);

12:10 - 13:10 - Монетный, Свободы, 1/б (около администрации);

13:40 - 14:40 - Кедровка, Школьная (около администрации);

15:10 - 16:10 - Старопышминск, Кирова, 5 (около администрации).

Добавим, ранее был опубликован график приёма опасных отходов в Екатеринбурге. До конца мая опасные отходы будут принимать по следующим адресам:

Кировский район (Первомайская, 75) – 28 мая с 08:00 до 12:00;

(Первомайская, 75) – 28 мая с 08:00 до 12:00; Железнодорожный район (Мельковская, 7) – 24 мая с 08:00 до 12:00;

(Мельковская, 7) – 24 мая с 08:00 до 12:00; Ленинский район – 27 мая с 08:00 до 12:00 (Предельная, 17);

– 27 мая с 08:00 до 12:00 (Предельная, 17); Октябрьский район (Луначарского, 217) – 26 мая с 08:00 до 12:00.

(Луначарского, 217) – 26 мая с 08:00 до 12:00. Верх-Исетский район (Московская, 27) – 25 мая с 08:00 до 12:00.

В столице Урала также есть стационарный пункт приёма опасных отходов. Он работает на ул. Энгельса, 16 с понедельника по четверг с 8:30 до 17:00, в пятницу с 8:30 до 15:00. В субботу и воскресенье выходной.