Жителям Берёзовского предложили сдать опасные отходы

Жители Берёзовского бесплатно смогут сдать опасные отходы. Акция «Экомобиль» пройдёт в ближайшие выходные, 22 и 23 мая.
Как рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета, от горожан примут отработанные лампочки, батарейки и градусники. В субботу маршрут «Экомобиля» будет выглядеть следующим образом:
- 09:00 - 10:00 - Берёзовский тракт, 14 (стоянка возле храма);
- 10:30 - 11:30 - Сарапулка, Ленина, 60/а (около администрации);
- 12:00 - 13:00 - Шиловка, Новая, 15/а, (стоянка около магазина «Флагман»);
- 13:20 - 14:20 - Ленина, 46;
- 14:30 - 15:30 - Мира,44 (около магазина «на Мира»).
А в воскресенье:
- 09:00 - 10:00 - Лосиный, Комсомольская, 2 (около администрации);
- 10:40 - 11:40 - Ключевск, Строителей,1 (около администрации);
- 12:10 - 13:10 - Монетный, Свободы, 1/б (около администрации);
- 13:40 - 14:40 - Кедровка, Школьная (около администрации);
- 15:10 - 16:10 - Старопышминск, Кирова, 5 (около администрации).
Добавим, ранее был опубликован график приёма опасных отходов в Екатеринбурге. До конца мая опасные отходы будут принимать по следующим адресам:
- Кировский район (Первомайская, 75) – 28 мая с 08:00 до 12:00;
- Железнодорожный район (Мельковская, 7) – 24 мая с 08:00 до 12:00;
- Ленинский район – 27 мая с 08:00 до 12:00 (Предельная, 17);
- Октябрьский район (Луначарского, 217) – 26 мая с 08:00 до 12:00.
- Верх-Исетский район (Московская, 27) – 25 мая с 08:00 до 12:00.
В столице Урала также есть стационарный пункт приёма опасных отходов. Он работает на ул. Энгельса, 16 с понедельника по четверг с 8:30 до 17:00, в пятницу с 8:30 до 15:00. В субботу и воскресенье выходной.