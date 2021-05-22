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Общество
22 мая 2021, 05:55

Общественный огород, интервью с тренером ФК "Урал" и первая дорожная стройка в Пелыме: главное в номере "ОГ" за 22 мая

Этим тёплым субботним утром мы предлагаем вам, дорогие читатели, ознакомиться с самыми интересными материалами в свежем выпуске "Областной газеты".

В Екатеринбурге, в ЦПКиО имени Маяковского, в конце мая открывается "Общественный огород", где, по уверениям организаторов, любой житель уральской столицы сможет бесплатно выращивать цветы, зелень и другие небольшие растения. Идея выглядит интересной – но только до тех пор, пока не узнаешь про «вместимость» огорода: оказывается, заниматься там садоводством смогут всего 30-40 человек. С учётом того, что население Екатеринбурга – 1,5 млн, получается, что конкурс на место счастливчика – 35 000...

В посёлке Пелыме – самом северном в Свердловской области – стартовал большой проект по строительству новых дорог. Он рассчитан на три года, общая стоимость – 72 млн рублей. Дорожные работы пройдут на трёх улицах – Строителей, Газовиков и Павлика Морозова. Подобного проекта в истории посёлка ещё не было.

В июне 2020 года после вылета футбольного клуба "Урал" из Кубка России бывший главный тренер команды Дмитрий Парфёнов был отправлен в отставку, а и.о. главного тренера назначили екатеринбуржца Юрия Матвеева. Казалось бы, ничего особенного, Юрий Александрович уже не раз подхватывал команду. Однако в этот раз президент "Урала" Григорий Иванов решил довериться Матвееву и именно его сделал наставником команды. "Урал" занял по итогам сезона 12-е место и сохранил прописку в Премьер-лиге. Своими впечатлениями от первого полноценного сезона в роли главного тренера "Урала" Юрий Матвеев поделился с "Областной газетой".

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