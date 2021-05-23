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23 мая 2021, 17:41

В Екатеринбурге ожидаются грозы с дождём и жара до +35°С

Дождь в Екатеринбурге

С 24 по 26 мая в уральской столице ожидаются кратковременные дожди, грозы и сильный ветер. Фото: Владимир Мартьянов.

С 24 по 26 мая жителей Свердловской области и Екатеринбурга в частности ждёт жаркая погода. При этом все три дня ожидаются кратковременные дожди, грозы и сильный ветер.

По данным Уральского гидрометцентра, в ночь на 24 мая температура воздуха в Екатеринбурге опустится до +14...+16°С, а днём поднимется до +33...+35°С. Возможны кратковременные дожди и порывистый ветер до 15 метров в секунду.

25 и 26 мая в уральской столбики термометров в уральской столице будут показывать соответственно +17...+19°С ночью, +30...+32°С днём и +16...+18°С ночью и +25...+27°С днём. Во вторник и среду пройдут грозы с дождём.

В эти три дня на территории региона ожидается +11...+19°С ночью и +24...+36°С днём. При грозах порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду.

Ранее "Облгазета" сообщала, что свердловчанам запретят посещать леса, ходить в походы и сплавляться по рекам. Подробнее об этом читайте тут.

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