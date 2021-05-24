Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём славянской письменности и культуры

Евгений Куйвашев считает, что праздник укрепляет дружественные отношения между народами России и жителями других славянских государств. Фото: Владимир Мартьянов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральцев с Днём славянской письменности и культуры. Праздник отмечается в России 24 мая.

В своём поздравлении губернатор отметил, что письменность заложила основы нашей культуры, традиций и духовной общности славян. По его мнению,появление алфавита послужило мощным импульсом для развития многих сфер, в том числе государственности, науки, искусства и просвещения.

Он подчеркнул, что праздник не только объединяет многонациональных жителей нашей страны, но и укрепляет дружественные отношения, взаимопонимание и доверие между народами России и другими славянскими странами.

"Языковое единство – самое крепкое, так как оно основано на общности культурно-исторических кодов, менталитета и духовности", - сказал Евгений Куйвашев.

Глава региона призвал жителей изучать и беречь культурно-историческое наследие страны, а также пожелал уральцам здоровья, счастья, благополучия, мира и согласия.

Полный текст поздравления губернатора опубликовано в свежем номере "Областной газеты".

Ранее "Облгазета" публиковалп интервью с проректором по научной работе Екатеринбургской духовной семинарии, протоиереем Пётром Мангилёвым, в котором он рассказал об уникальности славянской письменности.