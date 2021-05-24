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24 мая 2021, 17:37

В Екатеринбурге установлен абсолютный температурный рекорд для мая

  Анна Митчина
Люди загорают

Сегодня был самый жаркий день мая за последние 105 лет. Фото: Галина Соловьёва

Майская погода в Екатеринбурге бьёт один рекорд за другим. Сегодня температура воздуха поднялась до 34,7°С. Это абсолютный рекорд для мая с 1916 года.

Это абсолютный максимум не только для данных суток, но и для всего мая в целом. Предыдущий рекорд был установлен также 24 мая в 1916 году. Тогда температурный максимум был 33,6°С, сообщили в Уральском гидрометцентре.

Уже завтра  погода в Свердловской области станет менее тёплой. В период с 28 по 31 мая температура воздуха днём будет составлять +14...+19°С, ночью - +3...+9°С, ожидаются кратковременные дожди.

"Умеренная погода, скорее всего, сохранится до конца мая. Несмотря на это, благодаря уже имеющемуся на сегодняшний день "горячему багажу", май имеет шанс стать самым тёплым в истории метеорологических наблюдений в Екатеринбурге месяцем", - говорит главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко в своём сообщении.

Напомним, ранее суточный температурный максимум были побиты в Екатеринбурге 13-14 мая и 16 мая.

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