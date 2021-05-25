Россия возобновляет полёты в пять стран, но туристам будет доступна только Мексика

Страны Евросоюза и саудиты не признают сертификаты о вакцинации препаратом «Спутник-V». Фото: Алексей Кунилов

Россия с 25 мая возобновила регулярное авиасообщение с пятью странами: Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией. Однако на сегодняшний день туристы могут посетить только Мексику, и то при условии наличия рейсов.

Как писала «Областная газета», решение возобновить авиасообщение ещё с пятью странами было принято по итогам заседания оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19. Рейсы в исландский Рейкьявик из Москвы будут осуществляться, как и на Мальту, дважды в неделю. В мексиканский Канкун из Москвы будет три рейса в неделю. Также три авиалайнера еженедельно будут вылетать из Москвы в столицу Португалии Лиссабон и в экономическую столицу Саудовской Аравии Джидду. Кроме того, в Джидду раз в неделю можно будет улететь из Грозного и Махачкалы.

Впрочем, из всех вновь открывшихся направлений российским туристам можно будет отдохнуть лишь в Мексике. Продажи туров по этому направлению уже открыли Anex Tour, «Пегас», Coral Travel, рассказал «Российской газете» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Тем, кто отправится в Мексику, сдавать ПЦР-тест на коронавирус не придётся. Перед вылетом туристу необходимо заполнить электронную анкету онлайн и предъявить её по прибытии, пояснил представитель АТОР. Недельный тур на двоих с перелётом обойдётся от 120 до 180 тыс. рублей в зависимости от категории отеля. Дмитрий Горин рассказал, что авиакомпании запустят рейсы в Мексику после утверждения полётных программ.

На Мальте, в Исландии, Саудовской Аравии и Португалии продолжают действовать противоэпидемические ограничения. В Португалии туристов принимает только остров Мадейра. Впрочем, и на него попасть смогут немногие - туристические визы Португалия в России пока не выдаёт. Это означает, что отправиться на Мадейру смогут только обладатели действующей долгосрочной визы.

Страны Евросоюза и Саудовская Аравия не признают сертификаты о вакцинации российским препаратом «Спутник-V». В связи с этим прибывающим в страны ЕС или в арабское королевство россиянам придётся проходить карантинные процедуры.

Исландия вовсе не принимает российских туристов. Въехать на территорию островного государства могут только отдельные категории граждан. Среди них дипломаты и те, кто имеет вид на жительство в этой стране. Для въезда им потребуется результат ПЦР-теста на коронавирус, который был сделан не ранее чем за 72 часа до прибытия. Ещё два теста придётся сдать по прибытии в страну, а также пройти карантин. Если повторный ПЦР-тест окажется отрицательным, карантин можно завершить.

Аналогичные правила действуют и для приезжающих на Мальту. Остров принимает только отдельные категории российских граждан, а туристические визы в России не выдаёт.