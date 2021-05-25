Получение услуг ПФР в упрощённом виде продлили до конца года

Дистанционная работа фонда позволяет сокращать количество походов в ПФР и продлевать выплаты автоматически. Фото: Владимир Мартьянов

Упрощённый формат в Пенсионном фонде России ввели прошлой весной из-за пандемии коронавируса. Это позволило россиянам получать услуги дистанционно. Такой формат работы продлили до конца этого года.

Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда.

Дистанционная работа фонда позволяет сокращать количество сведений, предоставляемых гражданами, а также продлевать ранее назначенные пенсии и пособия без заявлений.

Упрощённая работа ведётся по нескольким направлениям. Первое - это получение пенсий. Оформить заявление можно электронно на портале Пенсионного фонда, на сайте госуслуг и по телефонам региональных отделений.

Второе направление - сбор данных. На момент достижения пенсионного возраста вся необходимая информация о человеке уже есть в системе фонда от работодателя, поэтому гражданину не надо собирать какие-то дополнительные документы и привозить их в фонд. Для оформления пенсий по инвалидности используются данные из Федерального реестра инвалидов. Это позволяет автоматически продлевать выплаты на основании информации о переосвидетельствовании из бюро медико-социальной экспертизы.

Справки и выписки о выплатах можно найти в личном кабинете. Они заверены усиленной цифровой печатью и могут быть отправлены фондом в другие организации по просьбе гражданина.

Напомним, 1 января 2022 года в силу вступит закон, который позволит начислять некоторые пенсии без заявлений на постоянной основе. В начале мая стало известно, что регионы смогут использовать систему ЕГИССО, чтобы начислять социальные выплаты без заявлений.

Читайте также:

Госдума приняла закон о беззаявительном назначении пенсий по инвалидности.