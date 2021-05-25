С началом лета Грузия откроет сухопутные границы

Авиасообщение с Россией было открыто с 1 марта 2021 года. Фото: Павел Ворожцов

С 1 июня Грузия открывает сухопутные границы. Для их пересечения необходимо будет предоставить документ о полном курсе вакцинации от коронавируса и отрицательный ПЦР-тест.

Решение принял межведомственный координационный совет по борьбе с коронавирусом при премьер-министре Грузии, пишет ТАСС. Сухопутные границы откроются с началом лета с ближайшими соседями. Въехать смогут туристы.

Напомним, что сухопутные границы Грузия закрыла в марте 2020 года из-за коронавируса. Авиасообщение с Россией было открыто с 1 марта 2021 года. Для въезда от российских туристов также нужны отрицательные тесты на COVID-19.

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