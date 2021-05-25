Евгений Куйвашев выступил за присвоение звания «Город трудовой доблести» Первоуральску, Ирбиту и Серову

Евгений Куйвашев поддержал предложения о присвоении званий «Город трудовой доблести» ещё трём муниципалитетам. Фото: Алексей Кунилов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поддержал предложение о присвоении звания «Город трудовой доблести» ещё трём муниципалитетам. Речь идёт о Первоуральске, Ирбите и Серове.

Соответствующие постановления, подписанные главой региона, сегодня появились на официальном интернет-портале правовой информации Свердловской области. Как говорится в документах, с ходатайством о присвоении указанным муниципалитетам почётного звания планируется обратиться к Президенту РФ Владимиру Путину.

Ниже публикуем все три постановления:

Фото: постановления

Ранее «Областная газета» писала, что в свердловское Заксобрание были представлены пакеты документов от девяти муниципалитетов: Серов, Среднеуральск, Берёзовский, Алапаевск, Первоуральск, Кировград, Тавда, Верхняя Пышма и Ирбит. Подробнее об этом читайте тут.

Напомним, ранее почётного звания «Город трудовой доблести» были удостоены Екатеринбург, Нижний Тагил и Каменск-Уральский.

Справка «ОГ» Почётное звание «Город трудовой доблести» присваивается российским городам, которые внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. Рассмотрением заявок занимается федеральный оргкомитет «Победа», итоговое же решение принимает Президент РФ. В городе, признанном «Городом трудовой доблести», устанавливается стела с изображением герба города и текстом указа Президента РФ о присвоении звания. Первыми уральскими городами, получившими почётное звание, в прошлом году стали Екатеринбург и Нижний Тагил.

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