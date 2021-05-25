На Урале за год смогли утилизировать менее 3% отходов

За год в УрФО было образовано порядка 3 млн 700 тыс. тонн твердых бытовых отходов. Фото: Галина Соловьёва.

За год в Уральском федеральном округе (УрФО) было накоплено 3,7 млн тонн твёрдых бытовых отходов (ТБО), а переработано из них только 2,7%. В вопросах утилизации мусора Уралу необходима активная сцепка между университетской наукой, бизнесом и производством.

Об этом и о путях решения проблемы в ходе круглого стола, посвящённого итогам работы Уральского межрегионального научно-образовательного центра (УМ НОЦ) по направлению «Экология городской среды и промышленности» рассказал полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев.

«Экологическая тема сегодня важна как в целом для РФ, так и для Урала. За прошедший год на территории УрФО было образовано порядка 3 млн 700 тыс. тонн ТБО. Из который только 101 тыс. тонн или 2,7% были утилизированы, а более 95% были захоронены на полигонах. Поэтому новые технологии, при которых мы сегодня можем правильно утилизировать ТБО очень важны», - подчеркнул Владимир Якушев.

Он отметил, что за период активной производственной деятельности на территории УрФО окружающей среде был нанесен серьёзный ущерб. «По данным Минприроды, в регионах УрФО выявлено 145 объектов накопленного вреда окружающей среде. Это 8,3% в целом по РФ. Я думаю, что такие объекты будут ещё выявляться, этот реестр не закрыт. Поэтому нам предстоит большая серьёзная работа», - сказал полпред Президента РФ.

По оценкам Владимира Якушева, перспективы работы НОЦ по направлению «экология» огромные. «Различные проекты, находятся в разной степени проработки, но при этом ряд проектов уже имеют достаточно высокую стадию готовности. Я считаю, что это направление очень перспективно, оно необходимо. Мы можем обкатать эти технологии в рамках УрФО, а если эти разработки перерастут в технологии, докажут свою значимость и эффективность, то мы, конечно, выйдем за пределы УрФО», - отметил представитель Президента РФ.

Он рассказал, что по итогам 2020 года в УрФО на базе межрегионального научно-образовательного центра было выполнено 26 мероприятий на сумму 3 млрд 100 млн рублей, 78% из которых - внебюджетные источники.