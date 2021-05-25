Россияне готовы потратить на отдых в среднем 40 022 рубля

Заграницу отправятся всего 9% опрошенных, большинство (52%) проведут отпуск дома. Фото: Галина Соловьёва

ВЦИОМ провёл опрос россиян на тему их планов на летний отдых. На одного отдыхающего граждане собираются потратить в среднем 40 022 рубля.

По данным центра эта сумма на 19% ниже, чем в прошлом году. Также известно, что больше трети россиян (36%) специально откладывают деньги на отпуск. Треть граждан (30%) - в состоянии оплатить отдых из текущих средств, около 8% - используют средства от дополнительного заработка (премия, подработка), ещё за 4% отпуск оплатят родные, а 2% граждан отправятся на отдых в кредит.

Больше половины граждан (52%) планируют провести отпуск дома, 13% поедут в другой город России. На черноморские курорты Кавказа отправятся 13% россиян, ещё 8% планируют посетить Крым. А заграницу отправятся 9% опрошенных. За помощью в организации путешествия только 5% опрошенных собираются обратиться в турагенства.

Среди тех, кто планирует провести отдых в одном из городов России, наиболее популярными направлениями стали Санкт-Петербург (13%), Москва (5%), Екатеринбург (3%), Нижний Новгород (3%) и Анапа (3%).

В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет (в период с 15-16 мая 2021 года). Он проводился методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.