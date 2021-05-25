Темы дня

Общество
25 мая 2021, 19:21

На Урале магазин выплатит 1,5 млн рублей за томаты с ботулизмом

помидары

На стационарном лечении женщина пробыла больше месяца, восстановление продолжается до сих пор. Фото: Павел Ворожцов.

Жительница Алапаевска обратилась в суд, после того, как попала в больницу с тяжёлым течением пищевого ботулизма. Она съела консервированные томаты, приобретённые в известной торговой сети.

Речь идёт о «Пятерочке», в которой были приобретены консервы «Томаты неочищенные в томатном соке» «Global Village». После употребления этой продукции женщину госпитализировали. На стационарном лечении она пробыла больше месяца, восстановление продолжается до сих пор.

По данным лабораторных испытаний, в томатных консервах обнаружен возбудитель ботулизма типа А. Также подтверждён факт отравления свердловчанки, квалифицирующийся как тяжкий вред здоровью. Женщина обратилась в суд к сети и производителям помидор. Она просила взыскать компенсацию морального вреда в размере 5 млн рублей и расходы на лечение.

Дело дошло до Свердловского облсуда. Данная инстанция взыскала с продавца (ООО «Агроторг») в пользу пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей, расходы на лечение – 15 208 рублей, а также штраф за нарушение прав потребителя в размере 500 тыс. рублей. Всего 1 515 208 рублей, передаёт пресс-служба областного суда.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
25.05.2021, 20:47 / Общество
В Ленинском районе Екатеринбурга благоустроят сквер и парк
25.05.2021, 20:11 / Общество
МЧС продлило штормовое предупреждение в Свердловской области
25.05.2021, 19:50 / Общество
Евгений Куйвашев вручил награды промышленной премии "Номер один"
25.05.2021, 19:21 / Общество
На Урале магазин выплатит 1,5 млн рублей за томаты с ботулизмом
25.05.2021, 18:50 / Общество
На Урале за год смогли утилизировать менее 3% отходов