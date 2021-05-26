Формула жизни генерала Шадрина, год до чистой воды и филармония на волне — лучшее в номере за 26 мая

Доброе утро, дорогие читатели! В утреннем номере «Областной газеты» вы узнаете о самых важных событиях в Свердловской области.

Главная публикация сегодняшнего выпуска посвящена Герою России, екатеринбуржцу Роману Шадрину: в 27 лет он стал комбатом и батей для солдат, а в 28 лет – получил орден Мужества и Золотую Звезду. Как формируется готовность к подвигу? Трудно ли даётся переход от войны к миру? Что значат в судьбе воина любовь и семья? Каков он, Герой Российской Федерации, генерал-майор запаса, помощник вице-губернатора Свердловской области и председатель общественной организации «Герои Урала», в повседневной жизни? Об этом – в эксклюзивном материале «ОГ».

Вчера губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев по приглашению председателя регионального отделения Союза садоводов России Надежды Локтионовой побывал в садовом некоммерческом товариществе «Луч» на окраине Екатеринбурга, где недавно произошёл крупный пожар и часть садоводов осталась без домов. Визит превратился в выездное заседание по проблемам СНТ.

В редакцию «Областной газеты» пришло коллективное письмо от кушвинцев, недовольных качеством водопроводной воды. Они интересуются – смогут ли когда-нибудь без опаски пить воду из-под крана? Мы выяснили – смогут. И уже в следующем году. На границах города идёт строительство объектов, которые позволят перевести систему водоснабжения округа на подземные источники. Проект реализуется в рамках региональной программы «Чистая вода».

Свердловская государственная академическая филармония открыла программу празднования 85-летия. Уже 30 мая с Хорового марафона начинаются летние юбилейные концерты в Саду Вайнера. Серия концертов, запланированных на первую декаду июня, завершится Парадом дирижёров с участием филармонического и молодёжного симфонического оркестров, а также симфонического хора Свердловской филармонии. Специальный гость юбилейного гала-концерта в Саду Вайнера – оперная звезда Вероника Джиоева. Подробности — в «ОГ».

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