Евгений Куйвашев вручил награды промышленной премии "Номер один"

Евгений Куйвашев присвоил звание "Заслуженный предприниматель Свердловской области" некоторым присутствующим. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил лауреатов промышленной премии "Номер один". Также он поздравил присутствующих с Днём российского предпринимательства, который будет отмечаться 26 мая.

Как сообщает департамент информполитики региона, Свердловская область по ключевым показателям развития предпринимательства входит в число лидеров.

"Малый и средний бизнес обеспечивает работой около 30 процентов уральцев, формирует серьёзные поступления в бюджет, способствует инновационному росту, научному и технологическому прогрессу", – подчеркнул Евгений Куйвашев.

В этом году в список номинантов вошли 70 уральских предприятий. Победителей определили в пяти категориях. Так, в номинации "Инвестиционный проект "Номер один" победил "ЕВРАЗ НТМК" (Нижний Тагил). "Первоуральский новотрубный завод" взял награду в номинации "Экологический проект "Номер один". Приз в категории "Номер один" за стойкость в условиях пандемии" взяла компания "Юлта". Уральский оптико-механический завод победил в номинации "Номер один" в борьбе с пандемией". Гран-при премии вручили заслуженному предпринимателю Свердловской области, президенту научно-производственного холдинга ВМП Михаилу Вахрушеву.

Кроме того, губернатор Евгений Куйвашев присвоил звание "Заслуженный предприниматель Свердловской области":

индивидуальному предпринимателю Сергею Вотинцеву ;

; учредителю, гендиректору научно-производственного предприятия «Машпром» Александру Котельникову ;

; индивидуальному предпринимателю, гендиректору управляющей компании «Про-Бизнес-Парк» Денису Ремезову ;

; учредителю, директору санатория-профилактория «Дюжонок» Оксане Смирновой.

Почётную грамоту главы региона за активное участие в социально-экономическом развитии региона вручили:

директору «ПланКомплект» Илье Бориско ;

; генеральному директору научно-производственного центра «НовАТранс» Рафаилу Валиеву ;

; генеральному директору «Вектор-медицинские системы» Юрию Казанцеву.

Знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени Евгений Куйвашев наградил: