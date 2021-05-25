Евгений Куйвашев вручил награды промышленной премии "Номер один"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил лауреатов промышленной премии "Номер один". Также он поздравил присутствующих с Днём российского предпринимательства, который будет отмечаться 26 мая.
Как сообщает департамент информполитики региона, Свердловская область по ключевым показателям развития предпринимательства входит в число лидеров.
"Малый и средний бизнес обеспечивает работой около 30 процентов уральцев, формирует серьёзные поступления в бюджет, способствует инновационному росту, научному и технологическому прогрессу", – подчеркнул Евгений Куйвашев.
В этом году в список номинантов вошли 70 уральских предприятий. Победителей определили в пяти категориях. Так, в номинации "Инвестиционный проект "Номер один" победил "ЕВРАЗ НТМК" (Нижний Тагил). "Первоуральский новотрубный завод" взял награду в номинации "Экологический проект "Номер один". Приз в категории "Номер один" за стойкость в условиях пандемии" взяла компания "Юлта". Уральский оптико-механический завод победил в номинации "Номер один" в борьбе с пандемией". Гран-при премии вручили заслуженному предпринимателю Свердловской области, президенту научно-производственного холдинга ВМП Михаилу Вахрушеву.
Кроме того, губернатор Евгений Куйвашев присвоил звание "Заслуженный предприниматель Свердловской области":
- индивидуальному предпринимателю Сергею Вотинцеву;
- учредителю, гендиректору научно-производственного предприятия «Машпром» Александру Котельникову;
- индивидуальному предпринимателю, гендиректору управляющей компании «Про-Бизнес-Парк» Денису Ремезову;
- учредителю, директору санатория-профилактория «Дюжонок» Оксане Смирновой.
Почётную грамоту главы региона за активное участие в социально-экономическом развитии региона вручили:
- директору «ПланКомплект» Илье Бориско;
- генеральному директору научно-производственного центра «НовАТранс» Рафаилу Валиеву;
- генеральному директору «Вектор-медицинские системы» Юрию Казанцеву.
Знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени Евгений Куйвашев наградил:
- директора общества с ограниченной ответственностью «Малышева-73» Игоря Заводовского.
- директора общества с ограниченной ответственностью «Инвестторгстрой» Константина Погребинского.