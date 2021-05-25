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Общество
25 мая 2021, 19:50

Евгений Куйвашев вручил награды промышленной премии "Номер один"

  Анна Митчина
Евгений Куйвашев

Евгений Куйвашев присвоил звание "Заслуженный предприниматель Свердловской области" некоторым присутствующим. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил лауреатов промышленной премии "Номер один". Также он поздравил присутствующих с Днём российского предпринимательства, который будет отмечаться 26 мая.

Как сообщает департамент информполитики региона, Свердловская область по ключевым показателям развития предпринимательства входит в число лидеров.

"Малый и средний бизнес обеспечивает работой около 30 процентов уральцев, формирует серьёзные поступления в бюджет, способствует инновационному росту, научному и технологическому прогрессу", – подчеркнул Евгений Куйвашев.

В этом году в список номинантов вошли 70 уральских предприятий. Победителей определили в пяти категориях. Так, в номинации "Инвестиционный проект "Номер один" победил "ЕВРАЗ НТМК" (Нижний Тагил). "Первоуральский новотрубный завод" взял награду в номинации "Экологический проект "Номер один". Приз в категории "Номер один" за стойкость в условиях пандемии" взяла компания "Юлта". Уральский оптико-механический завод победил в номинации "Номер один" в борьбе с пандемией". Гран-при премии вручили заслуженному предпринимателю Свердловской области, президенту научно-производственного холдинга ВМП Михаилу Вахрушеву.

Кроме того, губернатор Евгений Куйвашев присвоил звание "Заслуженный предприниматель Свердловской области":

  • индивидуальному предпринимателю Сергею Вотинцеву;
  • учредителю, гендиректору научно-производственного предприятия «Машпром» Александру Котельникову;
  • индивидуальному предпринимателю, гендиректору управляющей компании «Про-Бизнес-Парк» Денису Ремезову;
  • учредителю, директору санатория-профилактория «Дюжонок» Оксане Смирновой.

Почётную грамоту главы региона за активное участие в социально-экономическом развитии региона вручили:

  • директору «ПланКомплект» Илье Бориско;
  • генеральному директору научно-производственного центра «НовАТранс» Рафаилу Валиеву;
  • генеральному директору «Вектор-медицинские системы» Юрию Казанцеву.

Знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени Евгений Куйвашев наградил:

  • директора общества с ограниченной ответственностью «Малышева-73» Игоря Заводовского.
  • директора общества с ограниченной ответственностью «Инвестторгстрой» Константина Погребинского.

Областная газета Свердловской области

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