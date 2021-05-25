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25 мая 2021, 20:11

МЧС продлило штормовое предупреждение в Свердловской области

дождь

Если непогода застала вас на улице, держитесь подальше от ненадёжных конструкций и деревьев. Фото: Владимир Мартьянов.

Местами в Свердловской области сохранятся ветер с порывами до 18 м/с, дожди и грозы. В период непогоды жителям региона рекомендуется соблюдать меры безопасности.

В ГУ МЧС России по Свердловской области рекомендуют не выходить на улицу без крайней необходимости и отказаться от турпоходов. Будучи дома во время грозы, нужно выключить все электроприборы, плотно закрыть окна и двери. А если непогода застала вас на улице, держитесь подальше от ненадёжных конструкций и деревьев.

Свердловчанам также стоит помнить о мерах пожарной безопасности. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку и работу спасателей.

О возникновении ЧП жители могут сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России "101" или по единому номеру вызова экстренных служб "112".

Кстати, по данным Уральского гидрометцентра, 26 мая на Среднем Урале сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале).

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Областная газета Свердловской области

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