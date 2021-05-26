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26 мая 2021, 08:23

Первая весенняя гроза прогремела в Екатеринбурге

ночная гроза

Грозу екатеринбуржцы могли наблюдать минувшей ночью. Фото: Александр Зайцев.

В Екатеринбурге прогремела первая в этом году гроза. Гром и молнии горожане могли заметить глубокой ночью.

С утра в уральской столице небо затянуло тучами, стало намного прохладнее. Однако не стоит унывать, по данным Уральского гидрометцентра, днём в Екатеринбурге потеплеет до +20...+22ºС. А по области будет до +18...+23ºС (на севере +12...+17ºС).

До 0ºС похолодает на севере региона в ночь на 27 мая.

По данным наших читателей, гроза также бушевала в Берёзовском. Там грохотало в 4 утра. Как выяснила "Областная газета", в Арамиле грозы не было. Данной информацией поделилась местная жительница.

Ранее МЧС предупредило свердловчан о ветре с порывами до 18 м/с, дождях и грозах 26 мая. Вместе с этим на Среднем Урале сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале).

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Областная газета Свердловской области

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