Евгений Куйвашев поздравил свердловских предпринимателей с праздником

Евгений Куйвашев поблагодарил свердловских предпринимателей "за смелость и мужество, за то, что не спасовали перед трудностями прошлого года". Фото: Павел Ворожцов.

26 мая отмечается День российского предпринимательства. Губернатор Свердловской области поздравил местных бизнесменов с их профессиональным праздником.

Глава региона напомнил, что Средний Урал входит в топ-5 регионов - лидеров России по ключевым показателям развития предпринимательства. По его словам, треть свердловчан трудятся на предприятиях малого и среднего бизнеса.

В 2020-м велась работа по развитию и поддержке бизнеса. А именно: на открытие и развитие бизнеса в минувшем году были привлечены кредитные средства свыше 5,5 млрд рублей;

около 1,5 тыс. человек, планирующих начать предпринимательскую деятельность, прошли обучение по основам бизнеса;

экспортно-ориентированные предприятия получили поддержку в заключении контрактов на поставку своей продукции в 46 стран мира более чем на 26 млн долларов США;

на поддержку был направлен рекордный объём средств – свыше 1,3 млрд рублей;

самозанятым уральцам предоставлено 15 147 выплат на общую сумму 75,7 млн рублей.

В завершение поздравления Евгений Куйвашев поблагодарил свердловских предпринимателей "за смелость и мужество, за то, что не спасовали перед трудностями прошлого года". Он пожелал бизнесменам крепкого здоровья, стабильности, благополучия и предпринимательской удачи.

К поздравлениям присоединилась председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

"В Свердловской области в непрерывном режиме идёт процесс совершенствования налогового законодательства, расширяется применение патентной системы налогообложения, разрабатываются и принимаются новые льготы для малого и среднего бизнеса", – рассказала она, поблагодарив предпринимателей, и пожелав им большого личного счастья и удачи в бизнесе.

Полные тексты поздравлений были опубликованы в номере "Областной газеты" за 26 мая.