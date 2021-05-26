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26 мая 2021, 10:37

Евгений Куйвашев поздравил свердловских предпринимателей с праздником

деловые люди

Евгений Куйвашев поблагодарил свердловских предпринимателей "за смелость и мужество, за то, что не спасовали перед трудностями прошлого года". Фото: Павел Ворожцов.

26 мая отмечается День российского предпринимательства. Губернатор Свердловской области поздравил местных бизнесменов с их профессиональным праздником.

Глава региона напомнил, что Средний Урал входит в топ-5 регионов - лидеров России по ключевым показателям развития предпринимательства. По его словам, треть свердловчан трудятся на предприятиях малого и среднего бизнеса.

В 2020-м велась работа по развитию и поддержке бизнеса. А именно:

  • на открытие и развитие бизнеса в минувшем году были привлечены кредитные средства свыше 5,5 млрд рублей;
  • около 1,5 тыс. человек, планирующих начать предпринимательскую деятельность, прошли обучение по основам бизнеса;
  • экспортно-ориентированные предприятия получили поддержку в заключении контрактов на поставку своей продукции в 46 стран мира более чем на 26 млн долларов США;
  • на поддержку был направлен рекордный объём средств – свыше 1,3 млрд рублей;
  • самозанятым уральцам предоставлено 15 147 выплат на общую сумму 75,7 млн рублей.

В завершение поздравления Евгений Куйвашев поблагодарил свердловских предпринимателей "за смелость и мужество, за то, что не спасовали перед трудностями прошлого года". Он пожелал бизнесменам крепкого здоровья, стабильности, благополучия и предпринимательской удачи.

К поздравлениям присоединилась председатель Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина.

"В Свердловской области в непрерывном режиме идёт процесс совершенствования налогового законодательства, расширяется применение патентной системы налогообложения, разрабатываются и принимаются новые льготы для малого и среднего бизнеса", – рассказала она, поблагодарив предпринимателей, и пожелав им большого личного счастья и удачи в бизнесе.

Полные тексты поздравлений были опубликованы в номере "Областной газеты" за 26 мая.

Областная газета Свердловской области

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