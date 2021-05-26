Свердловчанам объяснили, почему в ряде магазинов перестали продавать алкоголь

В некоторых магазинах продажа всё же осуществляется. Фото: Артём Лоскутов.

В Свердловской области входящие в X5 Retail Group магазины – "Пятёрочка" и "Перекрёсток" – перестали продавать алкоголь. Это связано с выявленными нарушениями.

По данным регионального министра АПК и потребительского рынка Артёма Бахтерева, "в деятельности торговой сети были выявлены нарушения обязательных (лицензионных) требований, установленных Федеральным законом "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции".

Также не соблюдались условия, предусмотренные лицензией на розничную продажу алкоголя. Всё это и стало основанием для приостановления её действия. Лицензия на продажу алкогольной продукции будет возобновлена после устранения нарушений.

В свою очередь читатели "Областной газете" делятся снимками из "Пятёрочки". На фотографии видно, что отдел работает в прежнем режиме. Нет никаких ограждений. Продавец в магазине о запрете не слышала.

Фото: Артём Лоскутов

Напомним, в прошлом году на Среднем Урале вводились ограничения по продажи алкоголя – торговать спиртным можно было только с 10:00 до 19:00. Однако тогда это было связано с пандемией коронавируса.