На главной площади Екатеринбурга пройдёт последняя весенняя ярмарка

Горожане смогут приобрести мёд, орехи и ягоды. Фото: Галина Соловьёва.

Жителей и гостей столицы Урала пригласили на последнюю в этом году весеннюю ярмарку. Торговые ряды появятся на площади 1905 года 29 и 30 мая.

Гостей будут ждать с 09:00 до 17:00. Посетителям традиционно предложат сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары от производителей со всего Уральского региона, передаёт пресс-служба мэрии. В частности, будут представлены сыры, молочные продукты, мясные деликатесы, продукты моря, орехи, сухофрукты, мёд и свежие ягоды.

Садоводы смогут приобрести саженцы и рассаду цветочных, садовых и декоративных культур. Также на прилавках появятся изделия декоративно-прикладного искусства, сувениры из дерева и кожи, гобелены и картины, куклы ручной работы.

Известно, что торговые ряды появятся на месте парковки. Для автотранспорта площадь станет недоступна с 00:00 29 мая. Свою работу она возобновит в 19:00 30 мая. Горожане, приезжающие на ярмарку на машинах, могут припарковаться на улицах Урицкого и Володарского, а также в подземном паркинге ближайшего ТЦ.