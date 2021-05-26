Загляни ей в душу

Тысяча вещей, которые всегда должны быть в женской сумочке.

Очешник (для очков);

соплешник (для платков);

помадошник (для губ);

телефошник (с телефоном);

кошелёшник (с кошельком);

ка́ртошник (с карточками);

гигиешник (контейнер для средств гигиены);

гаишник (отделение для прав и техпаспорта);

косметитьница;

пуш-апница (с набором вкладышей);

парольница (со списком паролей от всех устройств и аккаунтов);

тушница (с тушью для глазниц);

утютютьница, усюсюсечница, масипусечница;

зеркальце для носа и пинцетик (для волос);

носовой платок, глазовой платок, ротовой платок;

шариковый подмышкопротирант;

иголка для заноз (с набором заноз);

резинка для бабос;

бесстыжезащитные очки;

клей «Момент» для подходящего момента;

щёточка и щипчики для пупка;

освежитель для памяти (для полости головы);

перекус (булочка и шоколадка для ягодиц и подбородка);

пимпочка для носа;

запасное золотое кольцо (если носите колье, то колье);

спица спицальная визальная;

склеенная два раза и разорванная три раза фотография бывшего;

холщовый мешок (чтобы быть социально ответственной и не покупать пакеты, которые не гниют, а складывать всё в мешок, который гниёт);

кошелёк, блокнот с ручкой, ключница, зажигалка и очки от солнца (да, все эти предметы можно использовать от солнца, особенно блокнотик!);

пудра для мозга;

попупудренница;

антисептик (спреевый флакончик) и антисексик (газовый баллончик*);

перцовый презерватив;

флакончик с «Тик-Таком» и телефончик с «Тик-Током»;