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Общество
26 мая 2021, 14:44

Загляни ей в душу

Тысяча вещей, которые всегда должны быть в женской сумочке.

  • Очешник (для очков);

  • соплешник (для платков);

  • помадошник (для губ);

  • телефошник (с телефоном);

  • кошелёшник (с кошельком);

  • ка́ртошник (с карточками);

  • гигиешник (контейнер для средств гигиены);

  • гаишник (отделение для прав и техпаспорта);

  • косметитьница;

  • пуш-апница (с набором вкладышей);

  • парольница (со списком паролей от всех устройств и аккаунтов);

  • тушница (с тушью для глазниц);

  • утютютьница, усюсюсечница, масипусечница;

  • зеркальце для носа и пинцетик (для волос);

  • носовой платок, глазовой платок, ротовой платок;

  • шариковый подмышкопротирант;

  • иголка для заноз (с набором заноз);

  • резинка для бабос;

  • бесстыжезащитные очки;

  • клей «Момент» для подходящего момента;

  • щёточка и щипчики для пупка;

  • освежитель для памяти (для полости головы);

  • перекус (булочка и шоколадка для ягодиц и подбородка);

  • пимпочка для носа;

  • запасное золотое кольцо (если носите колье, то колье);

  • спица спицальная визальная;

  • склеенная два раза и разорванная три раза фотография бывшего;

  • холщовый мешок (чтобы быть социально ответственной и не покупать пакеты, которые не гниют, а складывать всё в мешок, который гниёт);

  • кошелёк, блокнот с ручкой, ключница, зажигалка и очки от солнца (да, все эти предметы можно использовать от солнца, особенно блокнотик!);

  • пудра для мозга;

  • попупудренница;

  • антисептик (спреевый флакончик) и антисексик (газовый баллончик*);

  • перцовый презерватив;

  • флакончик с «Тик-Таком» и телефончик с «Тик-Током»;

  • зубная нить или наушники с тонким проводом.

*Или газовый ключик. Или ключик-баллончик. (Прим. ред.)

Опубликовано в №93 от 27.05.2021 

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