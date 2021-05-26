Загляни ей в душу

Тысяча вещей, которые всегда должны быть в женской сумочке.
- Очешник (для очков);
соплешник (для платков);
помадошник (для губ);
телефошник (с телефоном);
кошелёшник (с кошельком);
ка́ртошник (с карточками);
гигиешник (контейнер для средств гигиены);
гаишник (отделение для прав и техпаспорта);
косметитьница;
пуш-апница (с набором вкладышей);
парольница (со списком паролей от всех устройств и аккаунтов);
тушница (с тушью для глазниц);
утютютьница, усюсюсечница, масипусечница;
зеркальце для носа и пинцетик (для волос);
носовой платок, глазовой платок, ротовой платок;
шариковый подмышкопротирант;
иголка для заноз (с набором заноз);
резинка для бабос;
бесстыжезащитные очки;
клей «Момент» для подходящего момента;
щёточка и щипчики для пупка;
освежитель для памяти (для полости головы);
перекус (булочка и шоколадка для ягодиц и подбородка);
пимпочка для носа;
запасное золотое кольцо (если носите колье, то колье);
спица спицальная визальная;
склеенная два раза и разорванная три раза фотография бывшего;
холщовый мешок (чтобы быть социально ответственной и не покупать пакеты, которые не гниют, а складывать всё в мешок, который гниёт);
кошелёк, блокнот с ручкой, ключница, зажигалка и очки от солнца (да, все эти предметы можно использовать от солнца, особенно блокнотик!);
пудра для мозга;
попупудренница;
антисептик (спреевый флакончик) и антисексик (газовый баллончик*);
перцовый презерватив;
флакончик с «Тик-Таком» и телефончик с «Тик-Током»;
зубная нить или наушники с тонким проводом.
*Или газовый ключик. Или ключик-баллончик. (Прим. ред.)
Опубликовано в №93 от 27.05.2021
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