В Екатеринбурге дом-призрак на Красноармейской разрешили огородить прозрачным забором

По адресу ул. Красноармейская, 81 располагался Дом Х. П. Долгановой-Клементьевой. Фото: документ.

В Екатеринбурге утвердили границы объекта культурного наследия регионального значения, расположенного на ул. Красноармейской, 81. Однако по данным сервиса Яндекс.Карты, по указанному адресу ничего нет.

По данным Управления госохраны объектов культурного наследия Свердловской области, на данном участке должен располагаться Дом Х.П. Долгановой-Клементьевой, во флигеле которого в 1904 году находилась конспиративная квартира, а в 1905 году бывал Яков Свердлов.

Как говорится в приказе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации региона, участок, на котором располагался объект, разрешили огородить прозрачным забором, а также организовать там временную парковку. При этом на участке запретили возводить капитальные сооружения и проводить любые земляные работы без предварительного археологического обследования.

Как ранее разъясняли «Облгазете» в пресс-службе управления, границы территорий устанавливаются для зданий, включённых в Единый госреестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. И даже если строение уже утрачено, то при необходимости его воссоздания важно понимать, где оно должно расположиться.

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