Глава Екатеринбургской митрополии подарил своему предшественнику икону на юбилей

На святом образе размещены житийные клейма любимых святых и уральских святынь юбиляра. Фото: Екатеринбургская епархия.

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений поздравил митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла с 60-летием. В качестве подарка он вручил ему от лица членов регионального отделения Всемирного русского народного собора икону Казанской Божией Матери.

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, икона была передана 25 мая в день прославления священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея России, чудотворца, день памяти праведного Симеона. На святом образе размещены житийные клейма любимых святых и уральских святынь юбиляра. В их числе Святые Царственные страстотерпцы и Храм-на-Крови.

Как писала «Областная газета», митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в декабре 2020 года был назначен новым главой Татарстанской митрополии. Решение было озвучено в ходе заседания Священного синода Русской православной церкви. Его предшественник на посту главы Татарстанской митрополии Феофан (Ашурков) скончался 20 ноября 2020 года на 74-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.