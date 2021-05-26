Глава Екатеринбургской митрополии подарил своему предшественнику икону на юбилей

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений поздравил митрополита Казанского и Татарстанского Кирилла с 60-летием. В качестве подарка он вручил ему от лица членов регионального отделения Всемирного русского народного собора икону Казанской Божией Матери.
Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, икона была передана 25 мая в день прославления священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея России, чудотворца, день памяти праведного Симеона. На святом образе размещены житийные клейма любимых святых и уральских святынь юбиляра. В их числе Святые Царственные страстотерпцы и Храм-на-Крови.
Как писала «Областная газета», митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл в декабре 2020 года был назначен новым главой Татарстанской митрополии. Решение было озвучено в ходе заседания Священного синода Русской православной церкви. Его предшественник на посту главы Татарстанской митрополии Феофан (Ашурков) скончался 20 ноября 2020 года на 74-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Досье
Митрополит Кирилл (Наконечный Михаил) родился в 1961 году в посёлке Верхнечусовские Городки Чусовского района Пермской области в рабочей семье. В 1986 году окончил Московскую духовную семинарию по сектору заочного обучения.
Решением Священного синода от 27 июля 2011 года назначен преосвященным Екатеринбургским и Верхотурским. В октябре того же года назначен главой новообразованной Екатеринбургской митрополии, позже возведён в сан митрополита.
Епископ Бронницкий Евгений стал новым преосвященным Екатеринбургским и Верхотурским, главой Екатеринбургской митрополии 8 декабря 2020 года. Такое решение было принято в ходе дистанционного заседания Священного синода Русской православной церкви.