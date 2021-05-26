Губернатор предложил вести онлайн-трансляцию с мостов, где идёт реконструкция

На мосту в Нижнем Тагиле хозяйничает тяжёлая техника. Фото: Галина Соколова.

Вчера, 26 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев работал в Нижнем Тагиле. Он проверил, как продвигаются реконструкция путепровода на улице Циолковского и ремонт ведущих к мосту магистралей. Также глава региона провёл встречу с представителями предпринимательского сообщества.

В последние годы ни один строительный сезон в Нижнем Тагиле не обходится без реконструкции путепроводов. Вторую молодость уже получили мосты на улицах Фрунзе и Серова. Нынче очередь дошла до 40-метрового моста над железнодорожными путями, ведущего на Тагилстрой. Реконструкция стартовала 12 мая, а завершить её планируется в октябре. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал губернатору о ходе работ.

– Подрядчики фрезой снимают старый асфальт. На следующий неделе планируется установка свай. Согласовали с железнодорожниками, что движение на путях не будет останавливаться, – пояснил мэр.

Глава региона остался доволен набранными темпами, но решил, что народный контроль делу не помешает. Он предложил организовать онлайн-трансляции со строительной площадки.

– Понимаю обеспокоенность горожан. Пусть три камеры на мосту поставят, и те круглосуточно транслируют ход работ, чтобы люди видели. И в Екатеринбурге на Бебеля я также попрошу поставить камеры. Будем фиксировать простои. Я сам буду периодически проверять ход работ. Надо использовать все возможности и без ущерба для качества сократить сроки ремонтов, – сообщил Евгений Куйвашев.

Идущие в Нижнем Тагиле ремонты в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» прокомментировал областной министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков.

– В этом году ремонты идут на 14 нижнетагильских объектах. Из федерального бюджета выделено 576 миллионов рублей. За три года реализации нацпроекта в городе сформирована сильная команда. Грамотно готовится документация, с опережением выполняются дорожные работы. Планируем летом подать заявку на дополнительное финансирование, – рассказал министр.

Тёплый и сухой май обеспечил дорожникам сильный старт. Многие участки уже имеют высокую степень готовности, а улица Кушвинская будет сдана подрядчиками до конца мая.

После дорожной инспекции Евгений Куйвашев встретился с предпринимателями Горнозаводского управленческого округа. В ходе встречи глава региона ответил на 14 вопросов, поступивших от владельцев малого бизнеса.

Губернатор Евгений Куйвашев посчитал, что жители должны видеть, как идёт строительство. Для этого на площадке установят камеры. Фото: Галина Соколова

Фреза срезает старое дорожное покрытие. Фото: Галина Соколова