Губернатор предложил вести онлайн-трансляцию с мостов, где идёт реконструкция

Вчера, 26 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев работал в Нижнем Тагиле. Он проверил, как продвигаются реконструкция путепровода на улице Циолковского и ремонт ведущих к мосту магистралей. Также глава региона провёл встречу с представителями предпринимательского сообщества.
В последние годы ни один строительный сезон в Нижнем Тагиле не обходится без реконструкции путепроводов. Вторую молодость уже получили мосты на улицах Фрунзе и Серова. Нынче очередь дошла до 40-метрового моста над железнодорожными путями, ведущего на Тагилстрой. Реконструкция стартовала 12 мая, а завершить её планируется в октябре. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал губернатору о ходе работ.
– Подрядчики фрезой снимают старый асфальт. На следующий неделе планируется установка свай. Согласовали с железнодорожниками, что движение на путях не будет останавливаться, – пояснил мэр.
Глава региона остался доволен набранными темпами, но решил, что народный контроль делу не помешает. Он предложил организовать онлайн-трансляции со строительной площадки.
– Понимаю обеспокоенность горожан. Пусть три камеры на мосту поставят, и те круглосуточно транслируют ход работ, чтобы люди видели. И в Екатеринбурге на Бебеля я также попрошу поставить камеры. Будем фиксировать простои. Я сам буду периодически проверять ход работ. Надо использовать все возможности и без ущерба для качества сократить сроки ремонтов, – сообщил Евгений Куйвашев.
Идущие в Нижнем Тагиле ремонты в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» прокомментировал областной министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков.
– В этом году ремонты идут на 14 нижнетагильских объектах. Из федерального бюджета выделено 576 миллионов рублей. За три года реализации нацпроекта в городе сформирована сильная команда. Грамотно готовится документация, с опережением выполняются дорожные работы. Планируем летом подать заявку на дополнительное финансирование, – рассказал министр.
Тёплый и сухой май обеспечил дорожникам сильный старт. Многие участки уже имеют высокую степень готовности, а улица Кушвинская будет сдана подрядчиками до конца мая.
После дорожной инспекции Евгений Куйвашев встретился с предпринимателями Горнозаводского управленческого округа. В ходе встречи глава региона ответил на 14 вопросов, поступивших от владельцев малого бизнеса.
- Опубликовано в №93 от 27.05.2021 под заголовком «Евгений Куйвашев предложил вести онлайн-трансляции с мостов, где идёт реконструкция»