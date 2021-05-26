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Общество
26 мая 2021, 16:54

Губернатор предложил вести онлайн-трансляцию с мостов, где идёт реконструкция

мост

На мосту в Нижнем Тагиле хозяйничает тяжёлая техника. Фото: Галина Соколова.

Вчера, 26 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев работал в Нижнем Тагиле. Он проверил, как продвигаются реконструкция путепровода на улице Циолковского и ремонт ведущих к мосту магистралей. Также глава региона провёл встречу с представителями предпринимательского сообщества.

В последние годы ни один строительный сезон в Нижнем Тагиле не обходится без реконструкции путепроводов. Вторую молодость уже получили мосты на улицах Фрунзе и Серова. Нынче очередь дошла до 40-метрового моста над железнодорожными путями, ведущего на Тагилстрой. Реконструкция стартовала 12 мая, а завершить её планируется в октябре. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев рассказал губернатору о ходе работ.

– Подрядчики фрезой снимают старый асфальт. На следующий неделе планируется установка свай. Согласовали с железнодорожниками, что движение на путях не будет останавливаться, – пояснил мэр.

Глава региона остался доволен набранными темпами, но решил, что народный контроль делу не помешает. Он предложил организовать онлайн-трансляции со строительной площадки.

– Понимаю обеспокоенность горожан. Пусть три камеры на мосту поставят, и те круглосуточно транслируют ход работ, чтобы люди видели. И в Екатеринбурге на Бебеля я также попрошу поставить камеры. Будем фиксировать простои. Я сам буду периодически проверять ход работ. Надо использовать все возможности и без ущерба для качества сократить сроки ремонтов, – сообщил Евгений Куйвашев.

Идущие в Нижнем Тагиле ремонты в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» прокомментировал областной министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков.

– В этом году ремонты идут на 14 нижнетагильских объектах. Из федерального бюджета выделено 576 миллионов рублей. За три года реализации нацпроекта в городе сформирована сильная команда. Грамотно готовится документация, с опережением выполняются дорожные работы. Планируем летом подать заявку на дополнительное финансирование, – рассказал министр.

Тёплый и сухой май обеспечил дорожникам сильный старт. Многие участки уже имеют высокую степень готовности, а улица Кушвинская будет сдана подрядчиками до конца мая.

После дорожной инспекции Евгений Куйвашев встретился с предпринимателями Горнозаводского управленческого округа. В ходе встречи глава региона ответил на 14 вопросов, поступивших от владельцев малого бизнеса.

губернатор и мэр
Губернатор Евгений Куйвашев посчитал, что жители должны видеть, как идёт строительство. Для этого на площадке установят камеры. Фото: Галина Соколова
мост
Фреза срезает старое дорожное покрытие. Фото: Галина Соколова
  • Опубликовано в №93 от 27.05.2021 под заголовком «Евгений Куйвашев предложил вести онлайн-трансляции с мостов, где идёт реконструкция»
Областная газета Свердловской области
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