Госдума одобрила в первом чтении ужесточение контроля за оборотом оружия

В законодательство введут понятие «медицинские противопоказания к владению оружием» и новый порядок их выявления. Фото: Павел Ворожцов

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который усиливает государственный контроль за оборотом оружия. В частности, в законодательство предлагается ввести новое понятие «медицинские противопоказания к владению оружием» и новый порядок их выявления.

Из документа следует, что перечень противопоказаний будет определять Правительство РФ. Авторы законотворческой инициативы предлагают запретить приобретение, хранение, ношение и использование оружия лиц, которые не прошли медицинское освидетельствование на наличие противопоказаний к владению оружием. Соответствующую медкомиссию можно будет пройти только в государственных или муниципальных организациях. Исследование будет включать в себя химико-токсикологические анализы на наличие в организме наркотических, психотропных веществ и их метаболитов, а также психологическое тестирование.

Медицинское заключение будет представлено в электронном виде и загружено в государственную информационную систему Минздрава. Еще одним важным нововведением стало то, что Росгвардия получит доступ к этому электронному реестру. По мнению авторов поправок, новая схема прохождения освидетельствования исключит возможность предоставления подложных медицинских справок.

Как писала «Областная газета», Президент России Владимир Путин поручил ужесточить законодательство об обороте гражданского оружия после стрельбы в школе в Казани. Нападение на гимназию №175 произошло 11 мая. В результате стрельбы погибли 9 человек. Больше 20 получили ранения.

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