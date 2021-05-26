Ночные заморозки ожидаются в Свердловской области

Местами в области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0...-2°С. Фото: Нина Георгиева.

Синоптики вновь предупредили жителей Среднего Урала о заморозках. Ожидается, что в две ближайшие ночи температура будет опускаться ниже нуля.

По данным Уральского гидрометцентра, "в ночные часы 27 и 28 мая местами в Свердловской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы 0...-2°С". В уральской столице минусовых температур не предвидится. Вместе с этим 26-29 мая в регионе сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность (4 и 5 класс горимости леса по региональной шкале).

Ранее "Облгазета" сообщала, что Средний Урал оказался на втором месте среди регионов России по числу лесных пожаров. По данным на 26 мая, в свердловских лесах действует пять пожаров на общей площади 380 га.

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