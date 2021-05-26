Владимир Путин подписал закон о выплатах семьям со школьниками

Президент России подписал закон о поддержке одиноких родителей с детьми от 8 до 16 лет и семей со школьниками. Фото: пресс-служба Кремля.

Президент России Владимир Путин подписал закон о поддержке одиноких родителей с детьми от 8 до 16 лет включительно и семей со школьниками. Выплаты стартуют с 1 июля 2021 года.

С этой даты одиноким родителям, получающим алименты, будут назначены ежемесячные выплаты в размере 5 650 рублей на каждого ребёнка в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Такие выплаты, по словам главы государства, полагаются 360 тыс. детей.

Также семьи со школьниками получат единовременные выплаты в размере 10 тыс. рублей за каждого ребёнка. Кроме того, с 1 июля больничные по уходу за ребёнком до 7 лет будут оплачиваться в размере 100% от заработка.

Документ опубликован на портале правовой информации. Закон вступил в силу в день опубликования, 26 мая.

Как заявил ранее министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, выплаты в 10 тыс. рублей на Среднем Урале полагаются 540 тыс. школьников.