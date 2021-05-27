Строительство новых храмов, премия "Номер один" и приговор виновнику ДТП - лучшее в номере за 27 мая

Доброе утро, дорогие читатели! В новом номере «Областной газеты» вы узнаете о важнейших событиях общественной жизни Среднего Урала.

Ежедневно в стране возводится от полутора до двух храмов Русской православной церкви. Такие цифры озвучил в эфире передачи «Церковь и мир» на телеканале «Россия 24» председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Иларион (Алфеев). В границах епархий современной Екатеринбургской митрополии – на территории Свердловской области – сейчас возводят 94 храма и ещё 91 – восстанавливают. Рассказываем о том, где идёт строительство.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вчера работал в Нижнем Тагиле. Он проверил, как продвигаются реконструкция путепровода на улице Циолковского и ремонт ведущих к мосту магистралей.

Накануне Дня российского предпринимательства в Екатеринбурге состоялся приём губернатора Свердловской области, посвящённый профессиональному празднику. Центральным событием этого мероприятия стало вручение премии промышленников и предпринимателей «Номер один».

В Ленинском районном суде Екатеринбурга огласили приговор Владимиру Пузырёву, совершившему тяжкое ДТП в ноябре 2018 года в центре города. Его Хонда въехала на тротуар, пронеслась по нему на приличной скорости метров двести, сбила троих пешеходов: мужчину и женщину с двухлетним сынишкой. Обвинение требовало 10 лет лишения свободы, суд дал шесть с половиной и 4,8 миллиона рублей компенсации пострадавшим.

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