Темы дня

Общество
27 мая 2021, 08:25

Президент России назначил нового прокурора Свердловской области

Борис Крылов

В органах прокуратуры Борис Крылов работает с 1997 года, последние пять лет – на руководящих должностях. Фото: с сайта Совета Федерации

Новым прокурором Свердловской области стал Борис Крылов. Он назначен на 5-летний срок указом Президента России Владимира Путина.

Борис Крылов освобождён от должности первого зампрокурора Новосибирской области, которую занимал с июня 2019 года.

"Назначить на 5-летний срок Крылова Бориса Александровича - прокурором Свердловской области, освободив его от занимаемой должности", - говорится в Указе Президента РФ "Об освобождении от должности, назначении на должность и присвоении классного чина в органах прокуратуры Российской Федерации".

Напомним, что ранее кандидатуру Бориса Крылова на пост прокурора Свердловской области одобрили в Совете Федерации.

С 2011 по 2021 год пост областного прокурора занимал Сергей Охлопков.

Досье

Борис Крылов родился в 1974 году. В 1997 году окончил Томский государственный университет по специальности "юриспруденция". В органах прокуратуры работает с 1997 года, последние пять лет – на руководящих должностях. С декабря 2016 года занимал должность первого зампрокурора Республики Хакасия, а с июня 2019 года – первого зампрокурора Новосибирской области.

Награждён нагрудными знаками "За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации", "Почётный работник прокуратуры Российской Федерации". Является государственным советником юстиции 3 класса.

Указом президента назначены также прокуроры Челябинской, Тульской, Новгородской областей, Кемеровской обасти - Кузбасса, Приморского края и Республики Карелия. Документ вступил в силу со дня подписания.

Фото: Указ Президента РФ
Фото: Указ Президента РФ
Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.05.2021, 08:25 / Общество
Президент России назначил нового прокурора Свердловской области
27.05.2021, 08:03 / Общество
Владимир Путин: вводить обязательную вакцинацию нельзя
27.05.2021, 07:15 / Общество
В Нижнем Тагиле 6 тысяч заболевших коронавирусом: данные по свердловским городам
27.05.2021, 00:31 / Общество
На трассе Екатеринбург – Тюмень столкнулись четыре грузовика, есть погибший
26.05.2021, 20:11 / Общество
В Екатеринбурге самолёт Ту-134 при взлёте зацепил светосигнальное оборудование