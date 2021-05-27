Президент России назначил нового прокурора Свердловской области

В органах прокуратуры Борис Крылов работает с 1997 года, последние пять лет – на руководящих должностях. Фото: с сайта Совета Федерации

Новым прокурором Свердловской области стал Борис Крылов. Он назначен на 5-летний срок указом Президента России Владимира Путина.

Борис Крылов освобождён от должности первого зампрокурора Новосибирской области, которую занимал с июня 2019 года.

"Назначить на 5-летний срок Крылова Бориса Александровича - прокурором Свердловской области, освободив его от занимаемой должности", - говорится в Указе Президента РФ "Об освобождении от должности, назначении на должность и присвоении классного чина в органах прокуратуры Российской Федерации".

Напомним, что ранее кандидатуру Бориса Крылова на пост прокурора Свердловской области одобрили в Совете Федерации.

С 2011 по 2021 год пост областного прокурора занимал Сергей Охлопков.

Досье Борис Крылов родился в 1974 году. В 1997 году окончил Томский государственный университет по специальности "юриспруденция". В органах прокуратуры работает с 1997 года, последние пять лет – на руководящих должностях. С декабря 2016 года занимал должность первого зампрокурора Республики Хакасия, а с июня 2019 года – первого зампрокурора Новосибирской области. Награждён нагрудными знаками "За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации", "Почётный работник прокуратуры Российской Федерации". Является государственным советником юстиции 3 класса.

Указом президента назначены также прокуроры Челябинской, Тульской, Новгородской областей, Кемеровской обасти - Кузбасса, Приморского края и Республики Карелия. Документ вступил в силу со дня подписания.

Фото: Указ Президента РФ