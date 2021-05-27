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Общество
27 мая 2021, 10:02

Гидрометцентр рассказал, где на российских курортах самоё теплое море

  Анна Митчина
Люди прыгают в воду с пирса

Купаться в море можно, когда температура воды поднимется до 22 градусов. Фото: Галина Соловьёва

Российский Гидрометцентр рассказал, в каких городах черноморского побережья вода уже прогрелась. Самое тёплое море сейчас - в Сочи и Геленджике.

Температура воды в этих городах прогрелась до 18 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В Анапе сейчас температура воды 17 градусов, а в Геленджике, Сочи - 18 градусов", - передаёт его слова ТАСС.

Он добавил, что в таких городах, как Феодосия, Алушта, Ялта и Евпатория, море пока что прогрелось только до 15 градусов. По рекомендациям врачей, купальный сезон стоит открывать, когда температура воды достигнет отметки в 22 градуса, напомнил Роман Вильфанд.

Областная газета Свердловской области

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Гидрометцентр рассказал, где на российских курортах самоё теплое море