Стало известно, кто займётся рекультивацией Широкореченского полигона

Широкореченский полигон действовал в Екатеринбурге с 1960 года до 2015. Сейчас его хотят рекультивировать за 4 года. Фото: Алексей Кунилов

Аукцион, объявленный администрацией Екатеринбурга, выиграло ООО "Геосинтетика". Подрядчик займётся рекультивацией Широкореченского полигона в 2021-2024 годах.

За работы компания попросила 499 миллионов рублей - на 2,5 миллиона меньше, чем готовы были выделить власти столицы Урала. Эо следует из документов на сайте госзакупок. Предполагается выделение средств из федерального, областного и городского бюджетов.

Строительно-инженерной компании предстоит захоронить все отходы и посеять многолетние травы на территории Широкореченского полигона. Кроме того, запланировано "восстановление земель до состояния, пригодного для их использования в соответствии с целевым и разрешённым использованием", а также снижение негативного воздействия на окружающую среду.

ООО "Геосинтетика" зарегистрировано в Красноярске. У компании уже есть опыт рекультивации мусорных полигонов. Сейчас она ведёт работы на Владикавказском полигоне Северной Осетии, Арсеньевском полигоне в Тульской области, на свалке в Металлургическом районе Челябинска. Эта же компания занимается экореабилитацией водоёмов, в том числе сейчас - озера Лебяжьи в Казани.

Напомним, что Широкореченский полигон действовал в Екатеринбурге с 1960 года до 2015. Ранее министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов предложил продлить работу по ликвидации мусорных полигонов ещё на два года, до 2025 года.

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