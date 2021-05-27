«Пытаемся открыть забытые страницы истории»: как работают уральские реконструкторы исторических событий?

В этом году Михаил Кирсанов (слева) вместе с коллегами участвовал и в реконструкции встречи исторического эшелона «Поезд идёт на Восток» на железнодорожном вокзале Екатеринбурга. Фото: Галина Соловьёва

Каждый год во время парада Победы 9 Мая вслед за колонной военной техники, шествующей по центру Екатеринбурга, следует группа людей в исторических костюмах, которая представляет какую-то сцену из военного времени 1941–1945 годов. Со стороны это кажется просто красивым, но мало кто знает, что эти люди — профессиональные реконструкторы, участники уральского военно-исторического клуба «Горный щит», который существует уже более 30 лет.

От войны с Наполеоном — к Великой Отечественной

Изначально группа увлечённых историей людей создала военно-исторический клуб «Горный щит» в 1988 году для реконструкции 37-го екатеринбургского полка на момент войны с Наполеоном. Сейчас же в клубе есть реконструкторы, которые занимаются Первой и Второй мировыми войнами, Гражданской войной, Советско-финляндской войной.

Студенты, пенсионеры, работающие — в клубе собрались люди разных возрастов, которые просто общаются и занимаются любимым делом в свободное время. Сейчас в «Горном щите» насчитывается порядка 50 человек, большинство из которых – старожилы, но периодически клуб пополняется новыми активистами и любителями истории.

«Горный щит» является членом Российского военно-исторического общества, основанного в 2012 году по указу Президента России Владимира Путина. Поэтому на получаемое финансирование уральский клуб может заниматься не только пошивом одежды для воссоздания военных сцен, но и участвовать в исследованиях, выезжать на раскопки. Никаких денег взамен никто не получает — участники клуба «Горный щит» просто помогают сохранять и популяризировать память предков.

– Мы пытаемся открыть забытые страницы истории, — рассказывает журналисту «Облгазеты» один из старейших членов военно-исторического клуба «Горный щит» Михаил Кирсанов. — В частности, наши ребята сейчас ищут в Перми место захоронения великого князя Михаила Александровича Романова, а в Верхотурье ведут поиски останков китайцев, которые погибли там в 1918 году от рук русских солдат. Там стоит памятник, но на самом деле захоронений под ним нет, так как найти могилы не могут до сих пор.

Имитация оригиналов

9 мая, 22 июня, 7 ноября — на все эти памятные даты и крупные мероприятия, например, на фестиваль «Покровский рубеж» в деревне Кислянка Артёмовского района или встречу исторического эшелона «Поезд идёт на Восток», непременно зовут реконструкторов из «Горного щита». Автор этих строк и сама участвовала в одной из таких реконструкций: окунуться в мир Гражданской войны и на пару дней забыть о гаджетах, кровати, микроволновке и холодильнике было на удивление легко. Кто-то спал на матрасах в старом деревянном домике, более закалённые — прямо в окопе. Пришлось вместе с товарищами варить гречку в котелке, ползать по траве с оружием в руках, слушать приказы командира, а потом «умереть» в окопе до звуков, обозначающих конец постановки. Но опыт полезный.

Для участия во всех этих мероприятиях нужна соответствующая подготовка: знание конкретного периода истории, возможно, изучение литературы и, конечно, подходящее одеяние. Некоторые детали одежды можно купить в специализированных магазинах, но чаще всего исторический костюм приходится шить заново.

– Умелые реконструкторы сами шьют себе форму, но не всё можно изготовить самостоятельно, – говорит Михаил Кирсанов. – Ателье и мастера есть разные, но хорошее качество стоит денег. Мы, например, часто обращаемся в Уральский институт музейных проектов. В зависимости от сложности на изготовление костюма уходит от двух недель до нескольких месяцев.

Цена такой одежды обычно зависит от эпохи и, по словам нашего собеседника, может начинаться от 25 тысяч рублей и заканчиваться несколькими сотнями тысяч. Например, самая дорогая одежда из репертуара участников «Горного щита» – форма французских воинов, а самая дешёвая – форма Рабоче-крестьянской Красной армии 1943–1945 годов. Изготовление костюмов для реконструкции финансируется, но участники клуба часто добавляют на это дело и собственные средства.

– Во время раскопок и исследований, даже той же чистки Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге, можно найти много разных старинных и необычных вещей. Некоторые из них в своё время явно выбрасывали просто так, – считает Михаил Кирсанов. – Одежда, конечно, чаще всего уже не пригодная к ношению, но как образец для создания новой формы годится.

При этом оригинальные вещи в реконструкциях участники клуба стараются не использовать.

– Когда в лесу случайно рвётся старинная портупея, то становится как-то не по себе, – признаётся Михаил Кирсанов. – Да и ёлки рубить шашкой 1910 года тоже жалко. Поэтому одежду мы чаще создаём новую. Оружие также используем более поздних советских времён, маскируя его под военное.

Фотографии, книги и другие подобные находки отправляются в музеи: уральские реконструкторы сотрудничают со Свердловским областным краеведческим музеем и Верхнепышминским историческим музеем. Иногда в клубе даже могут помочь разобраться с военным прошлым предков по фотографиям или каким-то памятным военным вещам.

– Бывает, что человек приходит к нам со старой фотографией и просит определить, где служил изображённый на снимке, – рассказывает наш собеседник. – По форме определяем, какой это род войск. Если известно, где сделан снимок, то поднимаем документы за этот период, смотрим, какие воинские части там тогда были, и начинаем подбирать варианты, кем был этот человек.

КСТАТИ Первую и третью субботу каждого месяца военно-исторический клуб «Горный щит» собирается в 18:00 в Доме офицеров в Екатеринбурге. В это время туда может прийти любой желающий и бесплатно послушать интересные лекции об истории.

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