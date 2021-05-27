В Свердловской области на лето трудоустроят 17 тысяч подростков

Для трудоустройства можно обратиться в центр занятости или на молодёжные биржи труда. Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области стартует кампания по трудоустройству подростков на время летних каникул. Работу предлагают для подростков от 14 до 18 лет.

Об этом рассказала на пресс-конференции заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюкова.

Летом 2021 года департамент планирует трудоустроить 17 тысяч подростков. В прошлом году в условиях пандемии работу нашли для 12 тысяч ребят. Во времена отсутствия коронавируса на каникулах работала 21 тысяча несовершеннолетних.

Ребятам предоставляют работу в нескольких категориях:

благоустройство (озеленение территорий),

сельско-хозяйственные работы (прополка грядок, высадка семян),

набор текста (оцифровка книг в библиотеках),

фасовка товаров.

Департамент по труду и занятости уже заключил с работодателями 361 договор на 9195 мест. Ребятам предлагают быть офис-менеджерами, администраторами, медицинскими регистраторами, архивариусами, лаборантами, кухонными рабочими, курьерами, гардеробщиками и наборщиками текстов.

К заработной плате от работодателя подростку будет выплачиваться бонус. На эти цели из бюджета области выделили 48 млн рублей. Средний уровень дохода у ребят в прошлом году был 4,5 тысячи рублей. Как пояснила Наталья Бюрдюкова, он зависит от количества отработанных дней. Кто-то отрабатывал 2 дня, а кто-то - весь месяц. Некоторые подростки получали и 15 тысяч рублей.

За помощью в поиске работы может обратиться любой желающий. В прошлом году служба занятости устроила 3523 ребёнка, которые находились в трудной жизненной ситуации (дети-сироты и инвалиды, воспитанники домов-интернатов, ребята из многодетных или малоимущих семей, несовершеннолетние, состоящие на учёте в ПДН).

Уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков предостерёг ребят и напомнил, что при трудоустройстве необходимо всегда заключать договор, иначе у работодателя будет больше возможностей обмануть подростков.