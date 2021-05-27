В Екатеринбурге отремонтируют дом Харитонова за 67 миллионов

В 2020 году в Екатеринбурге запретили строительство в защитной зоне дома Харитонова. Фото: Галина Соловьёва

Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры ищет подрядчика, который отремонтирует объект культурного наследия федерального значения "Дом Харитонова" (ул. Карла Либкнехта, 44). На эти цели в бюджетном учреждении готовы выделить 67 миллионов рублей.

Победителя аукциона назовут 17 июня. Ремонтно-реставрационные работы должны быть выполнены до 31 января 2022 года. Подрядчику предстоит отремонтировать фасад литеры А, наружное электроосвещение, ограждения, а также благоустроить территорию и установить малые архитектурные формы, следует из документации с сайта госзакупок.

Напоним, что дом Харитонова начали строить 1794 году. Современный облик здание приобрело в 1820-е годы. Архитектором является Михаил Малахов.

В 2020 году Управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области утвердило графическое описание местоположения границ защитной зоны объекта культурного наследия. Теперь на его территории запрещено капстроительство.

В этом году мэр Екатеринбурга утвердил перечень объектов культурного наследия, которые отреставрируют в 2021-2025 годах. Работы будут проводиться за счёт бюджета города. Из бюджета муниципалитета будет выделено 520,4 млн рублей.