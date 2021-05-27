Свердловские власти выделят ещё 6,7 миллиарда на соцподдержку в 2021 году

Решение о выделении дополнительных средств было принято на заседании свердловского кабмина под председательством губернатора Евгения Куйвашева. Фото: Алексей Кунилов.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что на заседании регионального правительства было принято решение о выделении в 2021 году дополнительных 6,7 млрд рублей на социально значимые направления. Члены кабмина уже утвердили постановление о корректировке закона об областном бюджете на текущий год.

Дополнительные средства пойдут, в частности, на поддержку свердловчан с детьми и выплаты медработникам.

"В целом, на социально значимые направления будет дополнительно выделено 6,7 миллиарда рублей. Это позволит начать строительство и реконструкцию Дворца культуры в селе Четкарино Пышминского района, школы в Косулино, спорткомплекса в Богдановиче, бассейна в поселке Цементный в Невьянском районе", - пояснил губернатор.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, в новой редакции закона о бюджете региона на 2021 год были учтены целевые средства. Речь идёт о 3,5 млрд рублей на строительство дорог и 1,7 млрд рублей на финансовое обеспечение медорганизаций.

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