После 2020 года "период безработицы" у екатеринбуржцев увеличился почти в два раза

В Екатеринбурге "период безработицы" увеличился почти в два раза. Фото: Галина Соловьёва.

Заместитель директора Екатеринбургского центра занятости Ирина Шаталина рассказала о работе центра и ситуации с занятостью населения города. В частности, она сообщила, как изменилось время поиска работы после 2020 года.

Об этом зашла речь в ходе пресс-тура в Межрайонном отделе Екатеринбургского центра занятости.

"До 2020 года продолжительность времени, в течение которого безработный находится в этом статусе, составляла в среднем 3,5 месяца, сейчас — более 6 месяцев", — заявила Ирина Шаталина.

Напомним, что в прошлом году на поддержку безработных россиян и семей с детьми из федерального бюджета было направлено более 2,5 трлн рублей.

Кроме того, 8 апреля, в России вступили в силу новые правила начисления пособия по безработице в максимальном размере. Документ затрагивает интересы граждан, потерявших работу из-за сокращения штата или ликвидации организации, а также женщин в декретном отпуске.

Подробнее о ситуации на рынке труда в Екатеринбурге и о самых востребованных специальностях читайте в одном из ближайших номеров "ОГ".