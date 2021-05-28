Ход работ к Универсиаде-2023, дистанционное голосование на выборах и бенефис для балалайки – лучшее в номере за 28 мая

Доброе утро, дорогие читатели! В утреннем номере «Областной газеты» вы узнаете о самых важных событиях в Свердловской области.

На площадке Деревни Универсиады-2023 в Екатеринбурге состоялся очередной инспекционный визит. Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт в сопровождении генерального директора компании-генподрядчика «Синара-Девелопмент» Тимура Уфимцевапроверил ход строительных работ.

Во вторник, 25 мая, стало известно, что дистанционное электронное голосование на выборах в сентябре 2021 года пройдёт в семи субъектах РФ. Свердловской области в этом перечне не оказалось. При этом технически региональный избирком готов к проведению ДЭГ наряду с традиционным голосованием, а сами уральцы наглядно продемонстрировали желание вовлекаться в электоральный процесс дистанционным способом. Несмотря на высокую активность избирателей, в Единый день голосования свердловчанам придётся по старинке идти на участки.

В последние годы в обществе всё чаще муссируют тему лактазной недостаточности, или непереносимости молока, которое издавна называли «нашим всем». Наибольший негатив вызывает коровье молоко. На полках в супермаркетах появляется всё больший ассортимент растительного молока, а нутрициологи и блогеры, начитавшись иностранных исследований и статей, активно призывают отказываться от молочной продукции и заменять её растительной. Но так ли массова проблема лактазной недостаточности, как нам её представляют, и действительно ли нужно убирать все молочные продукты из своего рациона?

Сегодня в Екатеринбурге под эгидой областного министерства культуры стартует I Уральский форум национальных оркестров России. Факт сам по себе беспрецедентный: в то время, как пандемия вынудила свернуть во всём мире многие амбициозные арт-проекты, представители самого «застенчивого» из искусств – народного – берут реванш. Устав дожидаться от общества заслуженного внимания, они решили привлечь к себе внимание сами.

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Опубликовано в №... от 28.05.2021 под заголовком «...»