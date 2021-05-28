В Свердловской области пройдут последние весенние ярмарки. Список

В последние весенние выходные жителей Среднего Урала вновь приглашают посетить ярмарки. Рассказываем, в каких городах можно будет приобрести фермерские продукты и рассаду.
Ранее стало известно, что в столице Урала на площади 1905 года пройдёт традиционная ярмарка выходного дня. Гостей ждут в субботу и воскресенье с 9:00 до 17:00. На прилавках появится молочная продукция, мясные деликатесы, сухофрукты и свежие ягоды. Садоводам предложат рассаду цветочных и декоративных культур.
Согласно плану проведения подобных мероприятий, размещённому на сайте регионального министерства АПК, всего ярмарки будут действовать в 17 свердловских муниципалитетах. Публикуем перечень ниже:
- Екатеринбург (Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторная, 3, пересечение улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки ежедневно с 8:00 до 22:00;
- Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка "Александровская" (ежедневно, кроме понедельников, с 9:00 до 16:00);
- Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б) – сельскохозяйственная ярмарка "Дачный сезон" (29–30 мая);
- Кировград (ул. Свердлова, 40) – сельскохозяйственная ярмарка "Дачный сезон" (до 30 мая) и рядом со Свердлова, 53а (29 мая с 9:00-15:00);
- Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (до 30 мая), а также на ул. Серова, 22 (до 30 сентября) и на ул. Рюмина, 4 (до 30 июня);
- Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (29 мая);
- Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная ярмарка (по декабрь) и ул. Рогозинниковых, 24 (по июль);
- Кушва (ул. Союзов и Станционная в районе торговых рядов) – универсальная ярмарка (до 30 мая);
- п. Баранчинский (на ул. Победы в районе передвижных торговых прилавков) – универсальная ярмарка (30 мая);
- Лесной (ул. Фрунзе, 5) – сельскохозяйственная ярмарка (ежедневно до 30 мая с 9:00 до 17:00);
- Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (30 мая);
- п. Рефтинский (ул. Молодёжная в районе здания №1) – сельскохозяйственная ярмарка "Весна-2021" (29–30 мая);
- Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (29 мая с 9:00 до 17:00);
- село Покровское (ул. Советская, 74) – универсальная ярмарка "Покровская" (29 мая с 9:00 до 15:00);
- Ревда (в районе ул. Мира, 35) – сельскохозяйственная ярмарка "Весна-2021" (29–30 мая с 8:00 до 17:00);
- Сысерть (у здания по ул. Ленина, 35) – сельскохозяйственная ярмарка (29 с 9:00 до 17:00);
- Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная ярмарка (ежедневно с 8:00 до 16:00).