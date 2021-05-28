Темы дня

Общество
28 мая 2021, 13:49

В Свердловской области пройдут последние весенние ярмарки. Список

ярмарка

Ярмарки будут действовать в 17 свердловских муниципалитетах. Фото: Галина Соловьёва.

В последние весенние выходные жителей Среднего Урала вновь приглашают посетить ярмарки. Рассказываем, в каких городах можно будет приобрести фермерские продукты и рассаду.

Ранее стало известно, что в столице Урала на площади 1905 года пройдёт традиционная ярмарка выходного дня. Гостей ждут в субботу и воскресенье с 9:00 до 17:00. На прилавках появится молочная продукция, мясные деликатесы, сухофрукты и свежие ягоды. Садоводам предложат рассаду цветочных и декоративных культур.

Согласно плану проведения подобных мероприятий, размещённому на сайте регионального министерства АПК, всего ярмарки будут действовать в 17 свердловских муниципалитетах. Публикуем перечень ниже:

  • Екатеринбург (Владимира Высоцкого, 12а, ул. Баумана, 48/пер. Черноморский, 2, ул. Санаторная, 3, пересечение улиц Вильгельма де Геннина и Краснолесья) – универсальные и сельскохозяйственные ярмарки ежедневно с 8:00 до 22:00;
  • Ирбит (ул. Советская, 79 и 79а) – универсальная ярмарка "Александровская" (ежедневно, кроме понедельников, с 9:00 до 16:00);
  • Качканар (ул. Гикалова, 7а, 7б) – сельскохозяйственная ярмарка "Дачный сезон" (29–30 мая);
  • Кировград (ул. Свердлова, 40) – сельскохозяйственная ярмарка "Дачный сезон" (до 30 мая) и рядом со Свердлова, 53а (29 мая с 9:00-15:00);
  • Краснотурьинск (ул. Коммунальная, 75) – универсальная ярмарка (до 30 мая), а также на ул. Серова, 22 (до 30 сентября) и на ул. Рюмина, 4 (до 30 июня);
  • Красноуральск (площадь у ТЦ) – универсальная ярмарка (29 мая);
  • Красноуфимск (ул. Рогозинниковых, 35) – универсальная ярмарка (по декабрь) и ул. Рогозинниковых, 24 (по июль);
  • Кушва (ул. Союзов и Станционная в районе торговых рядов) – универсальная ярмарка (до 30 мая);
  • п. Баранчинский (на ул. Победы в районе передвижных торговых прилавков) – универсальная ярмарка (30 мая);
  • Лесной (ул. Фрунзе, 5) – сельскохозяйственная ярмарка (ежедневно до 30 мая с 9:00 до 17:00);
  • Первоуральск (пр. Ильича, 32 и перекрёсток улиц Ленина – Данилова) – сельскохозяйственная ярмарка (30 мая);
  • п. Рефтинский (ул. Молодёжная в районе здания №1) – сельскохозяйственная ярмарка "Весна-2021" (29–30 мая);
  • Верхняя Салда (ул. Рабочей Молодёжи, 41) – универсальная ярмарка (29 мая с 9:00 до 17:00);
  • село Покровское (ул. Советская, 74) – универсальная ярмарка "Покровская" (29 мая с 9:00 до 15:00);
  • Ревда (в районе ул. Мира, 35) – сельскохозяйственная ярмарка "Весна-2021" (29–30 мая с 8:00 до 17:00);
  • Сысерть (у здания по ул. Ленина, 35) – сельскохозяйственная ярмарка (29 с 9:00 до 17:00);
  • Туринск (ул. Свердлова, 82) – универсальная ярмарка (ежедневно с 8:00 до 16:00).
Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
28.05.2021, 15:50 / Спорт
Теннисист «УГМК» выиграл две золотые медали на турнире в Тунисе
28.05.2021, 15:12 / Общество
Правительство РФ компенсирует 50% затрат на чартеры в популярные российские города
28.05.2021, 14:27 / Общество
Космонавты на МКС будут отдыхать вместе со всеми россиянами с 12 по 14 июня
28.05.2021, 13:38 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 93 случая коронавируса
28.05.2021, 13:35 / Экономика
С начала года свердловские предприятия выпустили облигации на 7,2 миллиарда рублей