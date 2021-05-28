В Свердловской области пройдут последние весенние ярмарки. Список

Ярмарки будут действовать в 17 свердловских муниципалитетах. Фото: Галина Соловьёва.

В последние весенние выходные жителей Среднего Урала вновь приглашают посетить ярмарки. Рассказываем, в каких городах можно будет приобрести фермерские продукты и рассаду.

Ранее стало известно, что в столице Урала на площади 1905 года пройдёт традиционная ярмарка выходного дня. Гостей ждут в субботу и воскресенье с 9:00 до 17:00. На прилавках появится молочная продукция, мясные деликатесы, сухофрукты и свежие ягоды. Садоводам предложат рассаду цветочных и декоративных культур.

Согласно плану проведения подобных мероприятий, размещённому на сайте регионального министерства АПК, всего ярмарки будут действовать в 17 свердловских муниципалитетах. Публикуем перечень ниже: