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28 мая 2021, 16:10

Свердловские власти ликвидируют три госучреждения - редакции газет

  Анна Митчина
Газеты

При этом все три издания продолжают функционировать, на их сайтах появляются свежие материалы. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области в 2021 году планируют ликвидировать три государственных автономных учреждения печати Свердловской области - редакции газет. В 2022 и 2023 годах никаких ликвидаций госучреждений не запланировано.

Это следует из постановления правительства Свердловской области № 301-ПП. Оно опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона.

В документе сказано, что на 2021 год запланирована ликвидация следующих государственных учреждений:

  • ГАУП СО "Редакция газеты "Артинские вести" (п. Арти),
  • ГАУП СО "Редакция газеты "Знамя Победы" (г. Сухой Лог),
  • ГАУП СО "Редакция газеты "Обозрение" (г. Новая Ляля).

При этом все три издания продолжают функционировать, на их сайтах появляются свежие материалы. Ситуацию нам прокомментировала главный редактор новолялинской газеты "Обозрение" Ольга Шиханова.

"На работе нашей газеты ликвидация ГАУП СО никак не отразится. Мы продолжаем выпускать номера раз в неделю. В штате трудятся три человека. У нас муниципальная принадлежность. Ликвидировать могут только на уровне муниципалитета. Государственным автономным учреждением печати Свердловской области "Редакция газеты "Обозрения" мы были около года, однако уже года три назад подали документы на его ликвидацию", - пояснила Ольга Шиханова.

Напомним, недавно Союз журналистов России забил тревогу из-за реорганизации районных газет в Курганской области. Там губернатор Вадим Шумков подписал документ, согласно которому издания лишаются статуса юрлиц и переводятся на правах филиалов в Издательский дом "Новый мир".

Областная газета Свердловской области

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