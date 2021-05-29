Закон движения, дом Карениных и витамины для цветов – лучшее в номере за 29 мая

Доброе утро, дорогие читатели! В свежем номере «Областной газеты» вы узнаете о самом главном из жизни Среднего Урала.

Жительница села Русская Тавра (Красноуфимский район) Зинаида Пастуховалихо гоняет по местным улицам на велосипеде. Шесть лет назад женщина официально вышла на пенсию, но о спокойной жизни и не думает. Односельчане, завидев её с двухколёсным другом, говорят: «Снова наша Зинаида Алексеевна по делам общественным рванула!» И, как выяснилось, не лукавят. Пятый год подряд Зинаида Пастухова является депутатом районной думы. И депутатом удивительно результативным.

26 мая на совещании по экономическим вопросам Президент России Владимир Путин заявил об устойчивой тенденции к снижению уровня безработицы в стране и ещё раз обратил внимание на то, что этот показатель необходимо восстановить до уровня 2019 года. В Екатеринбурге готовы выполнить поставленную главой государства задачу к концу текущего года.

Вчера завершилась первая часть фестиваля «Золотая маска» в Екатеринбурге, который проходит при поддержке губернатора Свердловской области. В регионе представили два спектакля, отмеченных наградами этой премии, – «Серёжа» Дмитрия Крымова (МХТ им. А.П. Чехова) на «Маске»-2020 и «Петровы в гриппе» Антона Фёдорова («Гоголь-центр») в 2021 году. Впереди финальная часть фестивальных гастролей: 5 и 6 сентября на сцене ТЮЗа покажут саундраму «Медведь» Владимира Панкова, созданную «Центром драматургии и режиссуры» совместно с Международным Чеховским фестивалем.

Аномально морозная зима на Среднем Урале сменилась аномально жаркой весной: нынешний май, по данным Уралгидромета, побил тепловой рекорд, установленный 105 лет тому назад. Однако в конце месяца температура понизилась, а местами в регионе наблюдались заморозки до минус двух градусов. Как помочь растениям пережить погодные катаклизмы? В поисках ответа на этот вопрос журналисты «Облгазеты» отправились в Ботанический сад Уральского отделения Российской академии наук.

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