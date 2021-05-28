В России готовятся запретить ватные палочки и пластиковую посуду. Фото: Алексей Кунилов

Правительство России готовит поправки в законодательство, запрещающие использовать неперерабатываемые и трудноизвлекаемые материалы. Речь идёт о цветном пластике, пластиковых трубочках, ватных палочках и одноразовой посуде.

"Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудноизвлекаемых материалов, таких как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда. К 2030 году в индустрии замкнутого цикла будет создано около 100 тыс. новых рабочих мест", - заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, выступая на заседании IX Невского международного экологического конгресса.

Она также отметила, что нужно совершить качественный и быстрый прорыв в переходе к экономике замкнутого цикла, чтобы к 2024 году россияне почувствовали видимый результат.

"Планируем вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. В результате объём захоронений к 2030 году сократится вдвое", - сообщила Виктория Абрамченко.

По её данным, мы накапливаем более 8 млрд т разных отходов каждый год. Ставится задача – создать систему, при которой полезная их часть будет возвращаться в оборот.

Возможности запрета пластиковой посуды обсуждаются в России и в других странах уже несколько лет. Ещё два года назад Минприроды РФ заявляло о планах запретить продажу такой посуды. Тогда же сообщалось, что в Евросоюзе подобные ограничения появятся в 2021 году.