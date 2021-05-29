В Нижнем Тагиле приостановили работу киоска с шаурмой

Деятельность киоска была приостановлена на срок 45 суток. Фото: Алексей Кунилов.

В Нижнем Тагиле приостановили деятельность киоска с шаурмой. Речь идёт о точке общепита, расположенной на Привокзальной площади (ул. Садовая, 1).

Там были выявлены нарушения санитарного законодательства. По данным Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, трейлер, в котором готовится шаурма, не оборудован системой водоснабжения и водоотведения. Кроме того, специалистам не удалось установить сроки годности используемых для изготовления продукции полуфабрикатов.

В отношении владельца точки общепита был составлен протокол по ст. 6.6 КоАП РФ (Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения) и направлен в суд для рассмотрения. Решением суда ИП привлечён к административной ответственности. Деятельность киоска приостановлена на срок 45 суток.