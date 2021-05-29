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Общество
29 мая 2021, 12:43

В Екатеринбурге полиция освободила проезд к водоёму у "Рамады"

будка охраны и шлагбаум

Будка охраны изъята в качестве вещдока и помещена на ответственное хранение. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

Сегодня, 29 мая, сотрудники екатеринбургской полиции изъяли будку охраны и шлагбаум, установленные при входе на пляж рядом с отелем "Рамада". Изъятие проводилось в рамках расследования уголовного дела о самоуправстве.

Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, помещение для охраны и шлагбаум были установлены без подтверждающих документов. Во время их изъятия на месте находился молодой человек, который не смог объяснить на основании чего установлена данная конструкция. Для дальнейшего разбирательства его доставили в дежурную часть.

Отмечается, что горожане неоднократно жаловались в органы внутренних дел на неизвестных лиц, собирающих деньги за проход к пляжу. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 330 УК Российской Федерации (Самоуправство). На данный момент будка охраны изъята в качестве вещдока и помещена на ответственное хранение. Расследование продолжается.

Ранее "Облгазета" писала, что на двух спорных лесных участках, которые были арендованы организацией "Содружество", неизвестные лица организовали платный вход на пляж и к водоёму возле "Рамады". Незаконный сбор денег осуществлялся в период с 15 по 25 мая.

Областная газета Свердловской области

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