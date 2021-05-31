Опубликован график приёма опасных отходов в Екатеринбурге на июнь

В июне жителей уральской столицы вновь приглашают сдать неработающие лампочки и батарейки. Мобильные пункты приёма опасных отходов будут появляться у зданий районных администраций.
Об этом на личной странице в Instagram рассказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов. По его словам, градусники, лампочки, батарейки, аккумуляторы, компьютерные комплектующие, а также мобильные телефоны примут только у физлиц.
График работы пункта приёма опасных отходов на июнь выглядит следующим образом:
- Орджоникидзевский район (Бабушкина, 16) – 2 июня с 08:00 до 12:00 и 17 июня с 15:00 до 19:00;
- Кировский район (Первомайская, 75) – 4 июня с 15:00 до 19:00 и 15 июня с 08:00 до 12:00;
- Железнодорожный район (Мельковская, 7) – 10 июня с 15:00 до 19:00 и 24 июня с 08:00 до 12:00;
- Чкаловский район (8 Марта, 177) – 16 июня с 15:00 до 19:00 и 28 июня с 08:00 до 12:00;
- Ленинский район – 8 июня (8 марта, 20, отдел благоустройства) с 15:00 до 19:00 и 18 июня (Предельная, 17, отдел по развитию посёлка Совхозный);
- Октябрьский район (Луначарского, 217) – 9 июня с 15:00 до 19:00 и 21 июня с 08:00 до 12:00.
- Верх-Исетский район (Московская, 27) – 7 июня с 15:00 до 19:00 и 25 июня с 08:00 до 12:00.
Добавим, в городе также есть стационарный пункт приёма опасных отходов. Он работает на ул. Энгельса, 16 с понедельника по четверг с 8:30 до 17:00, в пятницу с 8:30 до 15:00. В субботу и воскресенье выходной.