Опубликован график приёма опасных отходов в Екатеринбурге на июнь

опасные отходы будут принимать только у физлиц. Фото: Нина Георгиева.

В июне жителей уральской столицы вновь приглашают сдать неработающие лампочки и батарейки. Мобильные пункты приёма опасных отходов будут появляться у зданий районных администраций.

Об этом на личной странице в Instagram рассказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов. По его словам, градусники, лампочки, батарейки, аккумуляторы, компьютерные комплектующие, а также мобильные телефоны примут только у физлиц.

График работы пункта приёма опасных отходов на июнь выглядит следующим образом:

Орджоникидзевский район (Бабушкина, 16) – 2 июня с 08:00 до 12:00 и 17 июня с 15:00 до 19:00;

(Бабушкина, 16) – 2 июня с 08:00 до 12:00 и 17 июня с 15:00 до 19:00; Кировский район (Первомайская, 75) – 4 июня с 15:00 до 19:00 и 15 июня с 08:00 до 12:00;

(Первомайская, 75) – 4 июня с 15:00 до 19:00 и 15 июня с 08:00 до 12:00; Железнодорожный район (Мельковская, 7) – 10 июня с 15:00 до 19:00 и 24 июня с 08:00 до 12:00;

(Мельковская, 7) – 10 июня с 15:00 до 19:00 и 24 июня с 08:00 до 12:00; Чкаловский район (8 Марта, 177) – 16 июня с 15:00 до 19:00 и 28 июня с 08:00 до 12:00;

(8 Марта, 177) – 16 июня с 15:00 до 19:00 и 28 июня с 08:00 до 12:00; Ленинский район – 8 июня (8 марта, 20, отдел благоустройства) с 15:00 до 19:00 и 18 июня (Предельная, 17, отдел по развитию посёлка Совхозный);

– 8 июня (8 марта, 20, отдел благоустройства) с 15:00 до 19:00 и 18 июня (Предельная, 17, отдел по развитию посёлка Совхозный); Октябрьский район (Луначарского, 217) – 9 июня с 15:00 до 19:00 и 21 июня с 08:00 до 12:00.

(Луначарского, 217) – 9 июня с 15:00 до 19:00 и 21 июня с 08:00 до 12:00. Верх-Исетский район (Московская, 27) – 7 июня с 15:00 до 19:00 и 25 июня с 08:00 до 12:00.

Добавим, в городе также есть стационарный пункт приёма опасных отходов. Он работает на ул. Энгельса, 16 с понедельника по четверг с 8:30 до 17:00, в пятницу с 8:30 до 15:00. В субботу и воскресенье выходной.