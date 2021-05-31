Темы дня

Общество
31 мая 2021, 09:27

Опубликован график приёма опасных отходов в Екатеринбурге на июнь

опасные отходы

опасные отходы будут принимать только у физлиц. Фото: Нина Георгиева.

В июне жителей уральской столицы вновь приглашают сдать неработающие лампочки и батарейки. Мобильные пункты приёма опасных отходов будут появляться у зданий районных администраций.

Об этом на личной странице в Instagram рассказал министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области Николай Смирнов. По его словам, градусники, лампочки, батарейки, аккумуляторы, компьютерные комплектующие, а также мобильные телефоны примут только у физлиц.

График работы пункта приёма опасных отходов на июнь выглядит следующим образом:

  • Орджоникидзевский район (Бабушкина, 16) – 2 июня с 08:00 до 12:00 и 17 июня с 15:00 до 19:00;
  • Кировский район (Первомайская, 75) – 4 июня с 15:00 до 19:00 и 15 июня с 08:00 до 12:00;
  • Железнодорожный район (Мельковская, 7) – 10 июня с 15:00 до 19:00 и 24 июня с 08:00 до 12:00;
  • Чкаловский район (8 Марта, 177) – 16 июня с 15:00 до 19:00 и 28 июня с 08:00 до 12:00;
  • Ленинский район – 8 июня (8 марта, 20, отдел благоустройства) с 15:00 до 19:00 и 18 июня (Предельная, 17, отдел по развитию посёлка Совхозный);
  • Октябрьский район (Луначарского, 217) – 9 июня с 15:00 до 19:00 и 21 июня с 08:00 до 12:00.
  • Верх-Исетский район (Московская, 27) – 7 июня с 15:00 до 19:00 и 25 июня с 08:00 до 12:00.

Добавим, в городе также есть стационарный пункт приёма опасных отходов. Он работает на ул. Энгельса, 16 с понедельника по четверг с 8:30 до 17:00, в пятницу с 8:30 до 15:00. В субботу и воскресенье выходной.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.05.2021, 10:27 / Общество
В России стартовал основной этап сдачи ЕГЭ-2021
31.05.2021, 09:27 / Общество
Опубликован график приёма опасных отходов в Екатеринбурге на июнь
31.05.2021, 08:00 / Общество
Лето на севере Свердловской области начнётся с заморозков
30.05.2021, 22:44 / Общество
Стрелка с Химмаша задержали: подробности
30.05.2021, 21:57 / Общество
В Кольцово не смог взлететь разогнавшийся самолёт