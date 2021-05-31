К концу 2023 года на месте снесённого здания ПРОМЭКТа в Екатеринбурге появится ЖК

Основатель Корпорации «Маяк» Владимир Коньков считает, что ЖК будет радовать жильцов, горожан и гостей Екатеринбурга своей самобытностью. Фото: проект.

Корпорация "Маяк" представила проект жилищного комплекса, который появится на месте снесённого здания ПРОМЭКТа. Предварительная подготовка к строительству нового объекта уже стартовала.

Завершить строительство ЖК, получившего название "Архитектон", планируется в четвёртом квартале 2023 года. Об этом "Областной газете" сообщил вице-президент корпорации "Маяк" Олег Мошкарёв.

Известно, что архитектурную концепцию многофункционального жилого комплекса на Декабристов, 20 разработало бюро Тимура Абдуллаева АБ ARCHINFORM. Ранее на территории ПРОМЭКТа предполагалось возвести два 25-этажных дома. Однако в связи с рекомендациями ФГУП «РТРС» о необходимости снизить этажность жилых домов планы пришлось скорректировать.

"Память места относит нас к истории конструктивизма, и это безусловно важный элемент культурной идентичности Екатеринбурга. Архитектура конструктивизма развивалась как эксперимент с функцией, формой и конструкцией зданий. Такие экспериментальные модели в 20-х годах прошлого века получили название "Архитектоны" и демонстрировали они новые функциональные и конструктивные возможности зданий. Эту идею мы положили в основу архитектурного решения нашего проекта", – отметил Тимур Абдуллаев.

Напомним, ситуация со сносом здания на Декабристов, 20, где раньше располагался Уральский областной промышленно-экономический и кооперативный техникум (ПРОМЭКТ), а последние годы размещались офисы, начала активно обсуждаться в СМИ и соцсетях в конце 2020 года. Собственник – корпорация "Маяк" – заверял, что здание опасно для дальнейшей эксплуатации, а общественники за несколько дней до сноса подняли тревогу, требуя сохранить здание и признать его объектом культурного наследия. Подробнее об этом "Облгазета" рассказывала в статье "Без ярких признаков конструктивизма": почему здание ПРОМЭКТа не стало памятником?

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