В России число обращений от несовершеннолетних к омбудсменам выросло на 36%

Уполномоченный по правам ребёнка отчиталась перед Владимиром Путиным. Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин провёл рабочую встречу с уполномоченным при Президенте по правам ребёнка Анной Кузнецовой. Она представила главе государства ежегодный доклад о ситуации с защитой прав детей в России.

По словам Анны Кузнецовой, в стране впервые за 10 лет зафиксирована максимальная доля несовершеннолетних в структуре населения, число многодетных семей возросло, выросло и число детей в них. Сейчас почти одна пятая детей в России воспитывается в многодетных семьях, рассказала детский омбудсмен. Кроме того, на 4% снизилось число сирот и впервые за многие годы на 9,1% снизилось число преступлений в отношении несовершеннолетних.

Анна Кузнецова также отметила, что число обращений в аппарат Уполномоченного за год выросло на 7,3%. «На 36% выросло число обращений от несовершеннолетних. По некоторым обращениям, так как детские обращения требуют особого подхода, мы выезжали немедленно, рассматривали их непосредственно на местах», - подчеркнула уполномоченная по защите прав детей.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, она также рассказала о том, как работает закон о питании в школах, который инициировал Владимир Путин. «В некоторых школах, где есть две смены, вместо обеда выдавали меню завтрака. Стоимость разная, и дети как бы сыты. Но на здоровье детей такая подмена не очень хорошо сказывается, тем более что это нарушение закона. Вместе с Генеральной прокуратурой мы провели масштабные проверки по образовательным организациям, и сейчас постепенно устраняют нарушения, которые были выявлены», - отметила омбудсмен.

Как писала «Областная газета», уполномоченный по правам ребёнка в Свердловской области Игорь Мороков представил главе региона Евгению Куйвашеву доклад по итогам 2020 года ещё в марте. Он сообщил, что за год количество обращений несколько сократилось. При этом их структура в целом осталась традиционной. Так, третий год подряд первое место по количеству обращений занимают вопросы, связанные с системой образования.