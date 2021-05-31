В 9 свердловских населенных пунктах появится вещание в FM-диапазоне

Ранее в Андронова, Баранчинском, Афанасьевском и Зайково трансляция программ «Радио России» шла в УКВ-диапазоне. Но на сегодняшний день мало у кого остались приёмники с таким диапазоном. Фото: Александр Исаков

В Свердловской области ещё в 9 населённых пунктах начнётся вещание радиостанции в FM-диапазоне. Сеть расширяет региональный филиал российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Как сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области, с 1 июня Свердловский филиал РТРС запускает трансляцию «Радио России».

Ранее в Андронова, Баранчинском, Афанасьевском и Зайково трансляция программ «Радио России» шла в УКВ-диапазоне. Но на сегодняшний день мало у кого остались приёмники с таким диапазоном. В связи с этим морально устаревшее оборудование заменили на современные FM-передатчики. Благодаря модернизации эфирное радио стало доступным для большинства жителей.

Она прошла в рамках масштабной программы ВГТРК и РТРС по расширению сети радиовещания. Ранее радиостанции «Радио России», «Маяк» и «Вести ФМ» вошли в состав первого мультиплекса наряду с 10 телеканалами. Для их трансляции в Свердловской области создана сеть из 66 передающих станций, которые в первую очередь были оснащены оборудованием для телевещания. Затем связисты РТРС установили на вышках радиовещательные передатчики. Всего в Свердловской области сеть радиостанций ВГТРК будет состоять из 51 нового объекта.

Кроме того, с 1 мая свердловский филиал РТРС запустил вещание «Радио России» в Первоуральске на частоте 89,9 МГц в FM-диапазоне. Передатчик мощностью 0,03 кВт охватывает сигналом более 200 тысяч жителей Первоуральского городского округа.