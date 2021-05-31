Лучшая приёмная семья Свердловской области живёт в Нижнем Тагиле и воспитывает десятерых детей

Это ещё не все Боликовы. Ангелина и Полина защищают дипломы в педагогическом колледже, а Марина отдыхает в лагере в Талице. Фото: Галина Соколова

На прошлой неделе под Сысертью завершился VIII Форум приёмных семей Свердловской области, где подвели итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Ассамблея замещающих семей». Победителем стала семья Боликовых из Нижнего Тагила, которая взяла на воспитание семерых приёмных детей. Основными критериями выбора победителей стали многодетность, наличие активной жизненной позиции и творческого потенциала членов семей. Журналист «Облгазеты» пообщалась с Боликовыми и узнала, как они смогли стать едва ли не образцовыми приёмными родителями.

Боликовы + Мергасовы

Евгений и Наталья Боликовы вместе с 2000 года. Сотрудники Российских железных дорог воспитывали трёх дочерей – Ангелину, Марину, Олю – и не планировали становиться профессиональными приёмными родителями. К такому решению в 2017 году их подвело горе знакомого человека. После очередной репетиции в театральной студии старшая дочь Ангелина пришла в слезах – у её лучшей подруги Полины умерла мама, и теперь девочку определяют в детский дом.

– Полину мы хорошо знали, на тот момент ей было 16 лет. Мы с мужем решили, что до совершеннолетия она поживёт у нас, – рассказывает Наталья Боликова. – Но выяснилось, что у Полины есть ещё младшая сестра и два брата. Причём у Мирона была группа инвалидности (расщелина нёба), и он говорил с трудом, а у других детей слабая мотивация к учёбе – один из мальчиков, Герман, даже оставался на второй год.

Супруги задумались. Евгений Зиферович и тогда, и сейчас считает, что жалость – никудышный советчик. К решению важнейших для семьи вопросов нужно подходить прагматично, проанализировав свои возможности. Глава семьи обошёл дом и продумал изменения в планировке, чтобы всем детям было просторно. Посмотрел в Интернете перспективы лечения ребёнка с расщелиной нёба. Кроме того, потенциальные приёмные родители заручились поддержкой психологов одного из реабилитационных центров – договорились, что будут вместе гасить назревающие конфликты.

Мальчиков поселили на втором этаже, девочек – на первом, рядом с родителями. Новичкам предстояло жить по правилам Боликовых. А это значит: прилежная учёба, спортивное или творческое хобби, забота о здоровье, помощь в домашних делах и путешествия.

Не всё складывалось гладко. Однажды за совершённый проступок Германа поставили на учёт в комиссии по делам несовершеннолетних. Евгений Зиферович поговорил с пареньком по-мужски.

– Объяснил, что, если он попадёт в тюрьму, сочтут, что мы не справляемся, и детей отправят в детдом, – говорит Евгений Боликов. – Герман понял, что мы с ним несём ответственность за всех. Сделал выводы, увлёкся патриотикой – вступил в отряд юнармейцев. С учёта его вскоре сняли.

Чтобы повысить мотивацию к учёбе, в семье решили окончивших без троек ребят премировать подарком в пределах 10 тысяч рублей.

– Лиза Мергасова, когда пришла к нам, не верила, что может стать хорошисткой, но по окончании триместра получила свой первый телефон. Сейчас и сама отлично учится, и старшему брату помогает, – хвалит девочку Наталья Анатольевна.

Главными итогами вхождения в семью квартета Мергасовых можно считать снятие группы инвалидности с Мирона, успешное окончание педагогического колледжа Ангелиной и Полиной, серьёзные занятия музыкой Лизы, преодоление подростковых авантюр Германом.

+ Ваня Петров и Ватолины

Евгений и Наталья Боликовы, хотя и имеют высшее техническое образование, проявили себя как талантливые педагоги. Положительный опыт приёмной семьи стал вдохновляющим для многих тагильчан. Воспитание вчерашних сирот стало их призванием. Евгений продолжил трудиться электромехаником на железной дороге, а вот Наталья полностью посвятила себя детям. Оба родителя получают ежемесячное вознаграждение – по 40 тысяч рублей.

В 2019 году, когда старшие девочки Ангелина и Полина стали жить самостоятельно в своих квартирах, к Боликовым обратились сотрудники органов соцзащиты и предложили рассмотреть возможность взять в семью 13-летнего Ваню Петрова. Мальчик пережил настоящий стресс: его пришлось изъять из другой приёмной семьи. Боликовы, снова всё взвесив, пошли на риск.

– Ваня грустил, часто молился, не спал по ночам, – говорит Наталья Боликова. – Но постепенно с помощью психологов и наших детей мы его «отогрели».

Сегодня Ваня – улыбчивый подросток, увлечённый футболом. Именно он стал «экспертом» в следующем пополнении семьи.

– На работе попался на глаза номер газеты с заметкой «Брат и сестра ищут семью», – рассказывает Евгений Боликов. – Речь шла о детях из детдома в селе Южаково в Горноуральском городском округе – Анастасии и Ярославе Ватолиных. Решили съездить, посмотреть, и Ваня отправился с нами.

В социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних «Южаковский» детям обеспечен присмотр и обучение. Воспитанники сыты-обуты, но, как и в других казённых учреждениях, им не хватает приобретения житейских навыков. Они не знакомы с хозяйственными заботами, не умеют обращаться с деньгами. Для сельских ребят год, проведённый в семье Боликовых, стал школой обычной жизни.

– Мама научила меня готовить, недавно я сам сварил борщ, и все меня хвалили. Ещё у нас с Мирошей есть своя грядка. Мы сами садили картошку и боронили. А ещё я теперь могу сходить в магазин за хлебом и не забываю брать сдачу, – перечисляет Ярослав.

Для мальчика, который в Южаково наотрез отказывался от учёбы и в 10 лет не умел читать, это настоящий прорыв. Ярослав и у Боликовых поначалу отлынивал от учёбы, но постепенно взялся за уроки, и теперь учится в коррекционном классе. Появилось у Ярослава и музыкальное хобби – он играет на духовых инструментах. А его сестра учится игре на фортепьяно в музыкальной школе.

Сейчас в приёмной семье Боликовых царит чемоданное настроение. Дочь Марина уже отдыхает в оздоровительном лагере под Талицей. Скоро семейство отправится к морю. На работе Евгению Зиферовичу выделили для детей три путёвки в Анапу, остальным ребятишкам родители приобрели путёвки за свой счёт. Приёмная семья открыла детям со сложным прошлым двери в будущее.

КСТАТИ В VIII Форуме приёмных семей Свердловской области приняли участие 60 супружеских пар с воспитанниками. Второе место в региональном этапе Всероссийского конкурса «Ассамблея замещающих семей» заняла семья Козьминых из Екатеринбурга. Семья Киреевых из Кушвы стала третьей. Всего в Свердловской области более 12 тысяч замещающих семей, где воспитываются 17 тысяч детей, утративших родительское попечение.

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Бог не дал Боликовым сыновей. Они это исправили Фото: Галина Соколова

Анастасия и Ярослав Ватолины пришли в семью весной 2020 года Фото: Галина Соколова

Младшая сестра Лиза помогает с уроками старшему брату Герману Фото: Галина Соколова

У каждого из детей на огороде есть свой маленький участок, но за лопаты берутся только мальчики. На фото – Мирон (слева) и Иван (справа) Фото: Галина Соколова

В день рождения маме свои подарки готовит каждый из детей семьи Боликовых, в том числе и шестилетняя Оля Фото: Галина Соколова

Чтобы любить детей – своих и приёмных – нужно по-настоящему любить друг друга, считают Евгений и Наталья Боликовы Фото: Галина Соколова